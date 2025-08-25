El Alavés refuerza su plantilla con Jon Pacheco y Lucas Boyé

El Deportivo Alavés ha cerrado dos operaciones que refuerzan la defensa y la delantera del conjunto albiazul. En defensa, Jon Pacheco (Elizondo, 2001) llega cedido desde la Real Sociedad. El navarro, de 24 años, ha disputado 66 partidos en Primera División y acaba de proclamarse campeón olímpico con España en París 2024, colgándose la medalla de oro en un verano histórico. Formado en Zubieta, Pacheco es un central zurdo “con gran capacidad de anticipación, seguridad en el juego aéreo y una salida limpia de balón que lo convierte en un refuerzo de garantías. Es un jugador sólido e inteligente en la lectura del juego”, destacan desde la entidad albiazul.

Boyé lesionado

En ataque, el club anunció antes del partido contra el Betis la incorporación de Lucas Boyé (San Gregorio, Santa Fe, 1996), delantero argentino de amplia trayectoria en Europa. El ariete firma hasta 2029 y se convierte en el octavo fichaje del verano. Su carrera incluye pasos por River Plate, Torino, Celta, AEK, Reading y Elche, donde alcanzó cifras notables con 22 goles en 97 partidos.

Procedente del Granada, Boyé llega con una lesión en el ligamento lateral de la pierna izquierda y no podrá debutar frente al Atlético de Madrid este próximo sábado. Se le espera que su versatilidad, capacidad asociativa y olfato goleador estén a disposición del Chacho Coudet para después del parón de selecciones.

“Estoy más o menos en medio de la recuperación, me quedan unas dos semanas. Es lo que más me está costando porque siempre quiero demostrar. Es la primera vez que me pasa algo así, pero no es una lesión grave. Espero poder entrenar pronto y competir”, explicó, resignado a perderse el duelo ante el Atlético de Madrid, aunque confiado en llegar a tiempo frente al Athletic.

Boyé subrayó la motivación de regresar a Primera División y el compromiso adquirido con el Alavés hasta 2029: “La ilusión es grandísima y tengo muchísimas ganas. Ojalá que el club siga creciendo y me veo en esa línea. Tengo un contrato largo y deseo que pasen muchas cosas bonitas”.

Desde la dirección deportiva, Sergio Fernández valoró la llegada de un futbolista “completo, con personalidad abrumadora, actitud y esfuerzo, además de ser un rematador nato”. El delantero también habló de su relación con Eduardo Chacho Coudet, que ya había intentado ficharlo en otras etapas: “Sé cómo juegan sus equipos, muy intensos y con el balón. Me pedirá ser el primer defensor. Sea solo o acompañado, lo importante es jugar”.