El Alavés de Quique Sánchez Flores compite, pero se desangra en defensa

En la tertulia “En corto y al pie” de COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, Alberto Lasaga y Héctor Valdés analizaron el empate 2-2 del Deportivo Alavés ante Osasuna en Mendizorroza. Los tertulianos coinciden en que el equipo compite y remonta, pero destacan graves problemas defensivos, la necesidad de ajustes tácticos en el sistema de Quique Sánchez Flores y la polémica arbitral con dos penaltis. Tony Martínez recibe elogios por su aportación goleadora y actitud.

Tres centrales

Alberto Lasaga fue directo con la idea del técnico: “Yo creo que ya la paciencia que puedes tener con el entrenador, pues ya es un momento de poder dar opinión”. Criticó la falta de centrales para el sistema de tres: “Tenemos problemas en los laterales, en los centros laterales, porque claro, Otto mide 1,75… y tenemos problema de peso, de altura”. Propuso alternativas como jugar con doble pivote defensivo (Guevara y Blanco) o reforzar el 4-4-2.

Héctor Valdés coincidió en parte, pero señaló otros fallos: “Yo lo que veo, el principal problema que veo en los centrales no es tanto la altura, sino los conceptos defensivos básicos”. Roberto Arrillaga contextualizó que el técnico valora sus 5 puntos de 12 posibles, aunque el equipo aún está “verde”.

Problemas defensivos y carencias en la plantilla

Héctor Valdés lamentó los goles encajados: “Los sistemas en el fútbol de hoy en día no son tan fijos… me llevé una decepción en el partido del domingo contra Osasuna”.

Alberto Lasaga insistió en la necesidad de Pacheco: “Pacheco es necesario en este equipo… el problema del Alavés está teniendo los centrales”. Propuso a Parada como carrilero izquierdo para compensar.

Los tertulianos criticaron la planificación de enero. Alberto Lasaga apuntó: “En Navidades no se supo equilibrar el equipo en defensa”. Héctor Valdés añadió que fichajes como Koski no han dado rendimiento inmediato y que faltó compensar la defensa.

Toni Martínez y la actitud competitiva del equipo

Héctor Valdés elogió al delantero: “Ya no solo por los goles, sino por la actitud que está demostrando en el campo… Toni, mi enhorabuena por el partido que hiciste”.

Alberto Lasaga destacó su aportación: “Tony Martínez está haciendo unos 7 partidos y una segunda vuelta sensacional… el gol que metió el otro con el empate fue la leche”.

Ambos valoraron la capacidad de reacción del Alavés: “El Alavés, pues, tiene una cosa buena, que es que compiten, y todos los partidos del Alavés… van a dar el tope al 100”.

Propuestas tácticas y compensación del equipo

Alberto Lasaga defendió abrir las bandas: “Ade en este equipo es muy necesario… con 2 medios defensivos, Ade y Ángel podemos abrir tanto en casa como fuera”.

Héctor Valdés insistió en la compensación: “El Alavés cuando ataca… hay una distancia entre la defensa y los delanteros que es gigante… el equipo tiene que ir junto hacia adelante y hacia atrás”. Propuso Guevara y Blanco juntos en el centro del campo y un verso libre como Guridi o Pablo.

Los tertulianos coincidieron en que el equipo genera ocasiones (18 tiros ante Osasuna) y llega con peligro, pero la defensa condena los resultados.

Polémica arbitral y penaltis ante Osasuna

Alberto Lasaga lo tuvo claro: “Yo lo tengo muy claro… las faltas dentro del área son directas, luego penalti”. Consideró ambos penaltis (el pisotón a Tony y el de Tenaglia a Muñoz).

Héctor Valdés diferenció: “Para mí, el penalti de Tenaglia es claro… pero para mí no debería ser penalti [el pisotón], no digo el domingo, en la vida… ya no hay posibilidad de jugar el balón”.

Roberto Arrillaga apuntó que el Alavés sigue siendo perjudicado por el VAR, aunque celebró la pillería de Toni al quedarse en el suelo.

Próximos partidos y necesidad de sumar de tres

Alberto Lasaga miró al futuro: “Esta jornada es muy importante… el Mallorca juega en casa con el Rayo… También el Elche con el Valencia, si sacamos algo positivo, igual estamos algo más alejados”.

Héctor Valdés alertó del calendario: “Este mes es un mes con jornadas complicadas, porque el Alavés juega contra la Real… la siguiente jornada es contra el Madrid, y la siguiente es contra el Mallorca, con muy poco tiempo de diferencia entre partidos”.