Un cineasta leonés triunfa en San Sebastián con un corto infantil creado con inteligencia artificial

El cineasta leonés Luis Ángel Mendaña ha sido galardonado en el Kursaal AI Film Festival de San Sebastián con el premio a mejor cortometraje infantil. Su obra, titulada ‘Hanguk Sukje’ (‘Mis deberes sobre Corea’), es una pieza de animación realizada en gran parte con herramientas de inteligencia artificial que propone un viaje por la cultura coreana a través de la mirada de un niño. Para el director, el galardón supone "una alegría, porque lo que significa es que mi corto es accesible a muchas personas".





Una declaración de amor a Corea

La idea del cortometraje surgió de la fascinación que Mendaña siente por Corea "desde los famosos Juegos Olímpicos de finales de los años 80". El proyecto tomó forma a raíz de un concurso del Centro Cultural Coreano de Madrid, que pedía obras que hablaran sobre el país. "Me planteé el reto de generar una obra enteramente sobre ese país, sobre Corea, porque tiene mucho que mostrar y porque resultaba muy atractivo, sobre todo desde un punto de vista didáctico", ha explicado el cineasta.





El equilibrio entre la máquina y el creador

El proceso creativo comienza con una idea y un guion elaborados por Mendaña. A partir de ahí, la inteligencia artificial entra en juego para generar y animar las imágenes. Sin embargo, el director subraya la importancia de la intervención humana. Para él, el equilibrio es "muy delicado", y destaca que "al principio del proceso tiene que haber una persona y al final también tiene que haber una persona". Es el ser humano, insiste, quien debe controlar la historia, el ritmo y el montaje final.

Al principio del proceso tiene que haber una persona y al final también tiene que haber una persona" Luis Ángel Mendaña cineasta leonés

La obra ya ha iniciado un recorrido internacional por festivales de todo el mundo, incluyendo proyecciones en Los Ángeles. Mendaña vive este éxito con "mucha sorpresa y alegría", especialmente al ver que una pieza hecha con IA compite con producciones tradicionales. "Simplemente eso no importa. Lo que importa es la historia y que la historia guste, da igual el formato en el que esté hecho", afirma con rotundidad.

Lo que importa es la historia y que la historia guste, da igual el formato en el que esté hecho" Luis Miguel Mendaña cineasta leonés

El futuro del séptimo arte

De cara al futuro, el cineasta leonés vaticina que la inteligencia artificial "estará dentro del cine" y provocará grandes cambios. Lo que más le seduce de esta revolución tecnológica es la democratización del medio: "Ya no está en manos de grandes productoras, sino que ahora vamos a hablar de grandes ideas realizadas por personas que tienen esa visión en su cabeza".