Ciutadella celebra su diversidad con una gran fiesta multicultural en la parroquia de Sant Antoni Maria Claret

La parroquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella se prepara para acoger este sábado, 11 de abril, a partir de las 20:30 horas, la primera edición de la Festa de Primavera Multicultural. Un evento gratuito y abierto a todos que tiene como objetivo principal promover la fraternidad, la paz y el diálogo entre personas de diferentes culturas, religiones y razas que conviven en Menorca. La celebración se llevará a cabo en el patio de la parroquia.

Una iniciativa que nace del encuentro

La idea de esta fiesta ha surgido de forma espontánea, como ha explicado Maria Ignàsia Gener, de Càritas parroquial. La iniciativa partió de Sabrina De óleo, una vecina de Ciutadella originaria de la República Dominicana, tras participar en una visita cultural a la Catedral organizada por la entidad. Ella misma propuso crear un evento para dar a conocer su cultura y gastronomía, una propuesta que Càritas ha acogido para montar la celebración de forma conjunta.

Sabrina De óleo ha destacado la importancia del evento para la comunidad migrante: "Pienso que esto es una buena iniciativa para que nos conozcan un poco y nosotros conozcamos un poquito más de lo que es la cultura menorquina, y podernos integrar todos en un espacio". Por su parte, el rector de la parroquia, Antoni Fullana, ha subrayado que el objetivo es "acoger, ayudar, integrar" y que el mensaje principal que se quiere transmitir es la construcción de una cultura de la paz.

Que vivamos sobre todo la cultura de la paz" Antoni Fullana Párroco Sant Antoni Maria Claret

Un escenario para la diversidad

El evento, que será presentado por el conocido comunicador jubilado Miguel Ángel Pons, contará con un variado programa de actuaciones que comenzará con los niños como protagonistas. La cultura local estará representada con el tradicional fandango menorquín, que abrirá el festival como gesto de bienvenida. A continuación, el escenario acogerá un baile de clásico español, una muestra de bachata y merengue de la República Dominicana y un espectáculo de acrobacias a cargo de un joven de Tanzania.

Es una buena iniciativa para que nos conozcan un poco y nosotros conocer la cultura menorquina" Sabrina De óleo Coorganizadora del acto

Gastronomía y fraternidad

La fiesta continuará con una degustación de comidas típicas de diferentes países, fomentando la unión a través de la gastronomía. Los asistentes podrán probar platos de diferentes países como Perú, Ecuador y la República Dominicana, uno de los cuales conocido como 'la bandera', consistente en arroz con habichuela y carne guisada. Los organizadores también han animado a todos los participantes a aportar comida tradicional de Menorca para compartir, reforzando el espíritu de la celebración.

Esta iniciativa se enmarca en la labor de acogida que realiza Càritas parroquial, que organiza periódicamente encuentros con personas recién llegadas para ayudarlas a conocer la cultura de la isla. Un trabajo que complementa su servicio de alimentos, donde desde 2022 se han implementado las tarjetas solidarias para dignificar la ayuda y favorecer la autonomía de las familias en situación de exclusión social.