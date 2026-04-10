Ainoa Blasco, camionera: "Me fijo en el precio que tiene el gas y, después de esto, los portes van a tener que subir sí o sí"

Ainoa Blasco, una camionera conocida en redes sociales como @ainoa_mtrucker, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el precio de los carburantes. En un vídeo reciente, la transportista ha expresado su indignación por el coste del gas que, aunque es asalariada, le afecta directamente: "Voy a repostar y veo los precios y te cagas la pata abajo".

Los portes van a tener que subir sí o sí"

Blasco advierte de que la situación es insostenible y tendrá consecuencias directas en el sector. "Si queremos que los camiones se muevan tenemos que subir portes", afirma de manera contundente, dejando claro que el incremento de costes se trasladará inevitablemente a la cadena de suministro.

El consumidor final, el gran perjudicado

La camionera expone una realidad que a menudo pasa desapercibida: el aumento de los costes del transporte no lo asumen las grandes empresas. "¿Quién paga eso? No, eso no lo pagan los almacenes, no lo pagan las tiendas, no, eso lo paga el cliente final", explica. Son los ciudadanos quienes, según Blasco, se hacen "cargo de todo el coste que tiene el mover cualquier producto", una situación que podría generar oscilaciones en los precios de forma generalizada.

Alamy Stock Photo Vista de una gasolinera Petroprix de bajo coste que muestra el precio de la gasolina.

Esta subida de precios repercute directamente en una mayor inflación y una pérdida de poder adquisitivo para las familias. "Vamos a ganar igual que antes y vamos a podernos permitir muchísimo menos", lamenta. Blasco asegura que es una tendencia que lleva tiempo observándose, pero advierte: "cada vez va a ser peor".

Un problema que afecta a todos

Nos tenemos que levantar todos y decir: Ya está bien"

EFE Un camionero reposta en Irun (Gipuzkoa)

El problema, insiste, trasciende al gremio de los camioneros, como relatan otros profesionales del sector que viven jornadas maratonianas en la carretera. "La gente que va a trabajar y necesita el coche también está gastando de más", señala, refiriéndose al impacto generalizado en la población. Por ello, concluye con un llamamiento a la movilización: "Y esto ya no es solo que nos quejemos los del transporte, esto es que nos tenemos que levantar todos y decir: 'Ya está bien'".

La transportista también se muestra crítica con las soluciones políticas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Considera que el aumento queda anulado por la carga fiscal: "Luego me estás poniendo otros impuestos que de lo que me van a subir te vas a quedar tú también una parte de eso".