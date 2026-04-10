Montero pone a bailar Panathinaikos y el Valencia Basket es top 4 (102-84)

Valencia Basket sigue subiendo el nivel de locura. El jueves volvió a enloquecer y a llevarse por delante a una de las plantillas más completas y talentosas de Europa, al Panathinaikos. Un triunfo con premio, ser top 4 de la Euroliga, tener ventaja de campo en el cruce hacia la Final 4. Dos triples para empezar y una penetración de Pradilla le dieron un buen inicio al Valencia Basket, 8-2. Con buena actividad en el rebote y movilidad en ataque. Muestra de esa energía, un tapón de Reuvers a la bestia de Panathinaikos, Lessort, que provocó el tiempo de Ataman con 13-8, minuto 6. Sloukas y Nigel-Hayes a pista. Así, como si nada. Pero Reuvers está de dulce y a un pie desde el tiro libre dio la máxima, 15-8, reducida enseguida por Sloukas con un triple apurado desde la esquina. Clase. Thompson puso un más ocho, con la defensa incomodando a los verdes y un 5 de 11 en triples. Ellos, 2 de 11, y aún así 27-23 para cerrar cuarto.

El segundo empezó con Nogués de titular y robándole la cartera a TJ Shorts, tirándose al suelo y asistiendo a Reuvers para un mate. Se coreó el nombre de Nogués y se llamó a los bomberos. La mano de Reuvers tiraba humo, doce puntos, 38-30, minuto 14. El movimiento de balón era buenísimo, fluía el juego, y Ataman volvía a parar el choque, 45-34, a cinco minutos, tras un triple de Puerto y un truco del mago Montero. Magia potagia, triple y 48-34. Además, Sloukas se cargó con la tercera. Al descanso se llegó con 56-47. Un 10 de 22 en triples.

Ataman en el descanso comentó que no creía que Valencia Basket siguiera metiendo triples. Badio enchufó uno para empezar el tercero. El técnico lo intentó con una defensa rara. Puerto, otro. Doce triples, 64-53. Pero Panathinaikos tiene tanta calidad, que poco a poco, con la zona, con su clase, hizo un 0-6 y recortó distancias a 66-61. Ahí acciones de trabajo sucio de Key y de lustre de Costello volvieron a dar aire. Eso enfadó a Ataman, que se llevó la técnica, 74-63, minuto 29. Lo peor, la cuarta de Badio. Montero cerró con un dos más uno tremendo y un triplazo sobre Hernangomez descomunal. El presidente griego se levantó y dejó su localidad a la carrera acompañado de su guardaespaldas. 82-69. El Roig Arena latiendo.

Montero asistió a Reuvers en una continuación con la izquierda que parece empezar a patentar, 84-69. Quince arriba. La alegría vino acompañada de su cuarta. Más dieciséis con un aro pasado a lo Dr J de Taylor, 88-72. El rebote era clave, eso tuvo a los taronja siempre con confianza, segundas opciones, transiciones… 37-23 a tres minutos.

El partido estaba ya en la mano. Por si acaso, Montero sacó a bailar a Juancho y… estalló el Roig Arena. El dominicano fue otra vez la estrella del baile, a pesar de la colosal actuación coral del equipo. Top 4 asegurado. Ventaja de cqmpo para ese choque al mejor de cinco que dará billete para la Final 4 de Atenas. Esto es historia. El qué y el cómo. Hay que disfrutarlo y seguir soñando.