La alcaldesa de Ciutadella asegura que los trabajadores denunciaron las deficiencias sin hablar antes con ella

La alcaldesa de Ciutadella, María Jesús Bagur, ha salido al paso de las informaciones sobre deficiencias en las captaciones de agua municipales, asegurando que el equipo de gobierno ha actuado con celeridad desde que tuvo conocimiento de la situación. La polémica surge a raíz de una denuncia sindical que alertaba del mal estado de algunas infraestructuras, como el depósito de Es Caragolí, y que fue filtrada a la prensa pocos días después de su registro oficial.

Origen de la denuncia

El origen de la controversia es una instancia presentada por representantes sindicales el pasado 9 de marzo, en la que se pedía una comisión urgente para tratar las condiciones laborales del personal del servicio de aguas. A esta le siguió un segundo comunicado el 27 de marzo alertando de las deficiencias. Según ha relatado la alcaldesa, los trabajadores no buscaron un diálogo directo previo. "Yo como alcaldesa, en ningún momento se han dirigido a mí personalmente o directamente. No he tenido la oportunidad de poder ofrecerles mi ayuda.

Yo como alcaldesa, en ningún momento se han dirigido a mí personalmente o directamente" Maria Jesús Bagur Alcaldesa Aj.Ciutadella

Bagur ha lamentado las formas y ha señalado que, aunque "cada uno actúa como considera", cree que "hay maneras y maneras" de gestionar este tipo de situaciones. El equipo de gobierno actual, que lleva un año en el cargo, se encontró con una situación heredada, con instalaciones que en algunos casos datan de los años 70 y que presentan un envejecimiento significativo.

Calidad garantizada y plan de choque

A pesar de las imágenes que muestran partes de las instalaciones apuntaladas, tanto la alcaldesa como el comunicado oficial del Ayuntamiento insisten en que la calidad del agua para el consumo humano "no se ve afectada en ningún caso". Bagur ha sido contundente: "La calidad del agua es exactamente la misma que la semana pasada o la anterior. Llevamos años con esto y la calidad del agua no se ha visto perjudicada, y por eso seguimos ofreciendo agua potable a la población".

La calidad del agua es exactamente la misma que la semana pasada o la anterior" Maria Jesús Bagur Alcaldesa Aj.Ciutadella

Tras recibir la instancia sindical, el consistorio activó los protocolos correspondientes. Se ha contactado con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que ya tiene fecha para una inspección "in situ en cada punto". Además, se han programado visitas técnicas para evaluar el estado real de las instalaciones y ya existen informes previos sobre los que se han diseñado actuaciones de mejora, especialmente en el depósito de Cala Blanca y en la torre de Los Delfines.

Gestión y futuro del servicio

La alcaldesa ha reconocido que la plantilla del servicio, formada por ocho operarios para más de 19.000 acometidas, puede ser insuficiente. Por ello, ha anunciado que en el presupuesto de 2025 está prevista la creación de una nueva plaza de oficial. En paralelo, ha destacado que el consistorio ya trabaja en la optimización de la red, habiendo logrado reducir las pérdidas de agua del 24% al 21% en el último año.

Otro de los proyectos clave es la mejora del suministro en Cala Blanca. El Ayuntamiento ya ha adquirido la planta de la zona, un paso imprescindible para que el Govern balear pueda acometer las obras necesarias que permitan mezclar agua desalada con la de los pozos y ofrecer así "agua de calidad a los ciudadanos" de esta urbanización.