El Alavés cerca a Denis Suárez

El Deportivo Alavés se encuentra en la recta final del mercado de fichajes con gran parte de su planificación completada, pero aun con los ojos puestos en redondear su plantilla. Sergio Fernández, director deportivo del club, quiere la incorporación de un extremo izquierdo para doblar todas las posiciones del campo y ha puesto en su punto de mira, gracias a la recomendación del técnico albiazul Eduardo, a Denis Suárez.

El centrocampista gallego, actualmente en el Villarreal, no cuenta con minutos y encajaría en el esquema de Coudet tanto por calidad como por espacio. El técnico Eduardo 'Chacho' Coudet, que ya lo dirigió en su etapa en el Celta, ve en él un refuerzo ideal para aportar calidad y desahogo en las rotaciones del centro del campo alavesista. La situación para el Alavés ha cobrado fuerza en las últimas semanas, superando incluso el interés inicial del Celta, equipo con el que se le vinculó durante el verano.

Denis Suárez ha realizado la pretemporada con el Villarreal mostrando que sigue teniendo nivel, con 31 años, y su experiencia puede ser clave para el conjunto alavés. Sin embargo, el principal obstáculo es ajustar su salario, en torno a los 3 millones de euros brutos, ya que su contrato con el Villarreal expira en 2026 y su salida no implicaría un coste elevado. Sergio Fernández no ha ocultado el interés por el jugador: “nos gusta Denis Suárez, pero la dificultad de incorporarlo es máxima por su nivel”.

entradas para doblar posiciones y Salidas a la vista

Fernández no ha querido revelar detalles sobre cualquiera de las salidas o entradas en las que se está negociando para lo que queda de mercado estival, pero ha insistido en hacer el equipo “más simétrico posible con las mejores opciones. Mientras el mercado esté abierto, pueden pasar infinidad de situaciones y oportunidades a las que estaremos atentos. No sé si incorporaremos uno, dos o ningún jugador o si habrá tres salidas”, afirmó. Lo que se pretende es doblar todas las posiciones y en cualquier caso.

Además, el joven Gustavo Albarracín podría salir cedido al Huesca de Segunda para acelerar su desarrollo, mientras que el futuro de Hugo Novoa y Nikola Maras, con escaso protagonismo, queda en el aire. “Hay futbolistas cuyo papel será mínimo, y todos deben valorar su mejor decisión. Buscaremos lo mejor para todas las partes”, sentenció Fernández, dejando la puerta abierta a más movimientos antes del cierre del mercado.