Las chicas del Vélez Benaudalla toman ventaja en la final de la Copa Federación de fútbol sala

El equipo femenino del Vélez de Benaudalla FS se desplazó hasta Pulianas para jugar el partido de ida de la final de la Copa Federación de fútbol sala de la Segunda División Andaluza sénior. Las veleñas, que en semifinales eliminaron al Club Deportivo Cultural Asako Motril, se enfrentaban al Céltic que a su vez apeó al Loja.

Total superioridad de las dirigidas por Juanma Rodríguez que ya al descanso ganaban 0-3 con goles de Loli y el doblete de María José. En la segunda parte se incrementó el dominio visitante y con los tantos de Palmi (3) y Eva se dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria. El gol del honor del Céltic lo anotó Marta Muñoz, por entonces era el 1-6. El partido de vuelta está previsto para el fin de semana del 10 u 11 de enero de 2026 en el pabellón municipal ‘Emilio Antúnez Rubia’ de Motril.

Hay que recordar que el cuerpo técnico del Vélez de Benaudalla FS lo componen el entrenador Juanma Rodríguez, el delegado Sergio Álvarez y la auxiliar Mónica Pedrosa. Como jugadoras la plantilla la completan la portera Mónica (dorsal número 1); la cierre Olga (5); las alas Mj (dorsal 7 y capitana), Elena (11) y Andrea Vacas (8); la ala/cierre Palmi (4); las alas/pivot Eli (23), Patri (14) y Loli (12); y las pivots Eva (10), Andrea Rodríguez (3) y Nuria (9).