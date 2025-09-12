Alavés busca romper la maldición en San Mamés

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, compareció en rueda de prensa antes del duelo liguero contra el Athletic Club en San Mamés. Consciente de la dificultad histórica del feudo bilbaíno, donde el Alavés solo ha ganado una vez en Liga, Coudet se mostró ambicioso: “Es un campo muy esquivo para el Alavés, pero las estadísticas están para romperlas”. Recordó su éxito con el Celta, venciendo en Bilbao tras 16 años: “Con el Celta gané allí cuando llevaban 16 años sin vencer en Bilbao y ahora nosotros vamos con la intención de ser protagonistas para lograr el triunfo”.

El técnico destacó el crecimiento del equipo durante el parón por selecciones, subrayando su filosofía: “Tenemos que ir a por los tres puntos y tratar de ser protagonistas. Eso no va a cambiar”. Frente a un Athletic Club en forma, con pleno de victorias y un estilo definido bajo Ernesto Valverde, Coudet advirtió: “Es un gran equipo, que juega muy bien y un entrenador con una idea muy clara. Siempre es duro en su casa”.

Estado de la plantilla

Coudet confirmó que cuenta con casi todos sus jugadores, salvo Carlos Benavídez Protesoni, quien aún no está listo: “Ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, pero aún tiene para unos días más”. En cambio, celebró la recuperación de Lucas Boyé tras su lesión de rodilla: “Lucas se integró con el grupo esta semana, poco a poco comienza a entrar en juego con los compañeros y contar con él es algo bueno”. Sobre su progresión, añadió: “Está bien. Arrancó esta semana con el grupo y seguramente vaya progresando a medida que pase el tiempo”.

El argentino no dio pistas sobre el once inicial, pero se mostró satisfecho con la plantilla pese a no incorporar un extremo zurdo en el mercado de fichajes: “Estoy más que contento con el plantel. No hubo salidas. Tenemos a Abde, a Carles y a Denis. Tenemos un montón de opciones. No me quedo mal por no haber traído uno más. Al no haber salidas quedamos compensados”.

El desafío de San Mamés

El Athletic Club llega sin Nico Williams, lesionado, pero Coudet no subestima al rival: “Es un gran equipo de Champions”. El Alavés, tras un inicio de Liga prometedor, enfrenta un reto mayúsculo en La Catedral. Coudet insistió en su mentalidad: “Desde el convencimiento es como salen las cosas”. Con Boyé listo para debutar y un enfoque ofensivo, el Alavés buscará una victoria que rompa la sequía de victorias que pesa desde hace décadas en San Mamés.