La lluvia inunda calles de Vitoria y corta varias carreteras alavesas

En Vitoria se ha recuperado la normalidad en el transporte, las líneas 8 y el BEI ya cubren todas las paradas, y en se han limpiado las calles más afectadas en el sur de la ciudad por las intensas precipitaciones. Nada que ver con el arranque de una mañana que ha dejado anegados accesos a colegios, a garajes y a la Lehendakaritza.

En Vitoria la peor parte se vivía esta mañana en el sur de la ciudad, en las calles Salbatierrabide y Álava. Vecinos de la calle Navarra, convertida en una balsa y con 15 centímetros de agua en su garaje pese al dique de alfombras improvisado, nos contaban su odisea para ir a trabajar o al médico.









Sin clase

"He tenido que dar varios saltos, con mi edad, para salir de casa e ir andando al HUA, no había autobús. Estoy helada", se lamentaba Maribel junto a otros moradores de un inmueble de la calle Navarra que tenían claro que el problema no ha sido el desbordamiento del río Batán, como señalaba el Ayuntamiento de Vitoria, sino "la falta de limpieza de las alcantarillas, su mantenimiento".





Concretamente el Consistorio en su rectificación alude a "la saturación de la red de pluviales". El agua salía a borbotones de las alcantarillas y los estudiantes del centro educativo de FP Ciudad Jardín no han podido ir a clase. A las inundaciones de los accesos se ha sumado otra aumulación de agua en el interior del instituto por un "problema con las tuberías", según ha explicado a COPE Euskadi Leire, una de sus estudiantes.

La situación se mantiene relativamente estable en el norte. Se sigue vigilando el crecimiento del Zadorra y el tranvía ha llegado al barrio de Abetxuko.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Situación complicada en las carreteras

En las afueras de la ciudad también se han registrado las incidencias habituales cuando se producen fuertes lluvias.

Por el momento, según informa el Ayuntamiento de Vitoria, no se han visto afectadas de manera importante las viviendas en la zona rural, aunque sí se han llevado a cabo algunas actuaciones para rescatar animales en Arkaute y la zona de Margarita.

La carretera N-104, a la altura de Elorriaga, ha sufrido el corte de uno de sus carriles, por lo que se ha tenido que desviar el tráfico por el barrio de Salburua. En la localidad de Tres Puentes también se han registrado problemas al cortarse la circulación en la carretera, y se ha tenido que evacuar a los 16 pasajeros de un autobús que no podía cruzar una balsa de agua. También ha habido cortes en la A-3302, entre Estarrona y Martioda, y en la A-3310, entre Pobes y Manzanos.

"La situación es complicada en las carreteras del territorio y se está actuando desde anoche", ha explicado el diputado general de Álava, Ramiro González. Hay varios ríos desbordados en la provincia.

En Álava han sido 7 incidencias por desprendimientos y caídas de árboles y 35 avisos por balsas de agua y achiques de inmuebles.