Nicki Nicole, espectadora de lujo en el Gamper

El FC Barcelona disputaba este domingo el trofeo Joan Gamper contra el Como en lo que es la tradicional presentación oficial del equipo azulgrana ante su afición. Los pupilos de Hansi Flick fueron muy superiores al conjunto italiano entrenado por Cesc Fàbregas y en la primera parte goleaba 4-0, en unos primeros 45 minutos donde brilló Fermín López con dos goles.

En la previa del partido, las miradas y los focos apuntaban a Ter Stegen, que ha mantenido un pulso con el club durante las últimas semanas por el tiempo que estará de baja tras operarse de la espalda. Sin embargo, toda la atención en lo extradeportivo fue para Nicki Nicole.

La cantante disfrutó del partido en el estadio Johan Cruyff y su presencia atrajo las miradas de todos los presentes. Las redes sociales se inundaron rápidamente de varias fotos suyas. Pero lo que más llamó la atención fue, sin lugar a dudas, que vestía la camiseta de Lamine Yamal.