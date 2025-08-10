COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

TERCER TÍTULO SEGUIDO

Álex Palou sigue haciendo historia y conquista su cuarta IndyCar

El piloto español finalizó en tercera posición el Gran Premio de Portland y su máximo rival, Pato O'Ward, abandonó la carrera por problemas en su vehículo.

Álex Palou durante la clasificación del Gran Premio

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Álex Palou durante la clasificación del Gran Premio

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El español Àlex Palou (Chip Ganassi) se proclamó este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025) tras terminar tercero el Gran Premio de Portland (Estados Unidos), a falta de dos pruebas para el final de la temporada.

Palou comenzó la carrera con 121 puntos en la clasificación sobre su único rival por el título, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), y para proclamarse campeón solo necesitaba mantener una diferencia de 108.

O'Ward salió en la 'pole' y lideró la carrera durante las primeras vueltas, pero todo se torció para el mexicano en el giro 21, cuando su monoplaza empezó a perder potencia debido a un fallo electrónico.

A duras penas llegó a boxes, donde perdió 8 vueltas respecto a los líderes mientras sus mecánicos trataban de devolver el Arrow McLaren a la vida.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking