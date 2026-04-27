La salud en las aulas se resiente, exigen una enfermera escolar en cada centro: "Con que haya un caso en el que funcione, ya habrá merecido la pena"

Los sindicatos ANPE y SATSE han lanzado la campaña conjunta ‘Aulas Sanas’ con el objetivo de exigir la incorporación de enfermeras escolares en todos los centros educativos de Navarra. Esta iniciativa responde al creciente aumento de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y nuevas necesidades sanitarias entre el alumnado, una realidad que, según denuncian, está generando una sobrecarga cada vez mayor en docentes y equipos directivos.

Desde SATSE Navarra, su vicesecretaria Iosuné Silanes advierte de que el contexto educativo ha cambiado de forma notable en los últimos años. “La cronicidad ya está dentro de las aulas. Nos encontramos con patologías como diabetes, epilepsia o trastornos relacionados con la salud mental, como la ansiedad o problemas de conducta”, señala.

En este escenario, los sindicatos alertan de que son los profesores quienes están asumiendo la atención de estas situaciones sin contar con la formación sanitaria adecuada, lo que incrementa la presión sobre el sistema educativo y pone de relieve la necesidad urgente de profesionales de enfermería en los centros escolares.

La campaña ‘Aulas Sanas’ busca abrir el debate y presionar a las administraciones para que adopten medidas estructurales que garanticen una atención sanitaria adecuada en las aulas, mejorando tanto la seguridad del alumnado como las condiciones laborales del profesorado.

Iosuné Silanes, vicesecretaria de SATSE Navarra, explica que la realidad en los centros ha cambiado significativamente. "La cronicidad está dentro de las aulas, hay muchas patologías como diabetes, epilepsia, salud mental, ansiedad y otros trastornos de conducta", afirma. Actualmente, la responsabilidad de gestionar estas situaciones recae sobre los profesores, que no cuentan con la formación sanitaria necesaria.

Silanes subraya que el rol de la enfermera escolar va mucho más allá de curar una herida. "La gente tiene en mente como que la enfermera escolar es la que atiende una, cura una herida cuando un niño se cae, y es mucho más", señala. Su labor incluye la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades, la educación para la salud y la detección temprana de trastornos, siendo el déficit de atención "la patología más frecuente en las aulas".

Eduardo Piquer, ANPE

Una reivindicación histórica

Eduardo Piquer, presidente de ANPE, califica esta demanda como una "reivindicación histórica" que ambos sindicatos llevan más de una década trasladando a la administración. "Siempre se ha mirado para otro lado", lamenta. Piquer asegura que la complejidad creciente en los centros educativos ha dejado "vendidos" a los equipos docentes y directivos, que asumen una "sobrecarga" y una "responsabilidad añadida" que les provoca inseguridad.

Para Piquer, la figura de la enfermera escolar no es un lujo, sino una "necesidad social" que trasciende el ámbito sindical y laboral. Defiende que su implantación mejoraría el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, beneficiando no solo al alumnado, sino también al profesorado, los equipos directivos y las familias. "Es una necesidad real, no es un capricho ni un lujo", insiste.

Es una necesidad real, no es un capricho ni un lujo" Eduardo Piquer ANPE

Lo que se ve y lo que no se ve

El presidente de ANPE distingue entre los problemas visibles, como un golpe en el patio, y "muchas cosas que no se ven", como los problemas de salud mental. Considera que la enfermera escolar, al ser una figura externa al claustro, puede generar la confianza necesaria para que tanto alumnos como profesores aborden estas cuestiones. "Son temas muy, muy delicados y muy sensibles", advierte Piquer, refiriéndose a ideaciones suicidas y conductas autolíticas.

Piquer pone el foco en la importancia de la detección y el tratamiento a tiempo de estos problemas. Subraya el valor preventivo de esta figura, capaz de evitar tragedias. "Con que haya un caso en el que funcione, ya habrá merecido la pena", sentencia, destacando que es una labor que actualmente "se nos está escapando".

Con que haya un caso en el que funcione, ya habrá merecido la pena" Eduardo Piquer ANPE

EFE/J.L. Cereijido/Archivo Enfermeras preparan dosis de vacunas

La implantación de esta figura permitiría, según Piquer, que "cada profesional se dedique a lo que se tiene que dedicar". Ilustra cómo un profesor con más de 20 alumnos debe abandonar su clase para atender a un niño que se ha hecho daño, llamar a su familia y gestionar la situación, mientras el resto del grupo espera. Esta medida, argumenta, es una "inversión a futuro" que merece la pena si la excusa es el dinero.

Una inversión que alivia el sistema

Iosuné Silanes añade que la enfermera escolar podría aliviar la presión sobre el sistema sanitario, especialmente en la Atención Primaria. "Podría aliviarla algo en estos momentos y podría aliviarla mucho a futuro, porque estaríamos invirtiendo en salud", afirma. La educación para la salud desde edades tempranas es, para ella, fundamental para prevenir la cronicidad en la edad adulta.

La situación en Navarra contrasta con la de otras comunidades como Madrid o Canarias, donde la figura ya está implantada. Piquer menciona que en Canarias, incluso, "se ha implantado la figura de un psicólogo o una psicóloga en cada centro educativo", demostrando que la tendencia es a aumentar los recursos. Ambos sindicatos ya han solicitado reuniones con los departamentos de Salud y Educación y esperan que no "se pase la pelota unos a otros".