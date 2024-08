¿Se pueden tocar las nubes?: "El sentido del tacto y el de la vista no las sienten igual"

Sección de ciencia para responder a la pregunta de una niña: "¿Se pueden tocar las nuves?". Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), nos responde a la cuestión.

Una vez lanzada la pregunta esto es lo que nos dice Joaquín Sevilla:

Interesantísima pregunta. Y la respuesta corta es: sí, pero resulta decepcionante. Cuando las nubes están muy abajo, apoyadas en el suelo, estamos dentro de ellas y las tocamos y respiramos. Le llamamos niebla, pero en realidad la niebla no es otra cosa que una nube a ras de suelo.

Las nubes son conjuntos de millones de microgotas de agua. No es vapor como a veces se dice, el vapor no se ve. Si todas esas microgotas las pusiéramos juntas en una balanza, una nube cualquiera pesaría un montón de toneladas; sin embargo, están ahí suspendidas en el aire. Claro, porque no es un objeto continuo, sino una miríada de gotitas, y cada una no nos extraña que se mantenga flotando.

Pero aunque sea poco, algo pesan las gotas y poco a poco tenderán a caer, ¿no? ¿Por qué no acaban todas en el suelo? La razón es que una nube no solo no es un objeto, sino que no es algo que permanezca en el tiempo. Van apareciendo nuevas gotas y desapareciendo otras.

En el aire hay agua disuelta (esa a la que nos referimos cuando hablamos de la "humedad relativa del aire"), y la cantidad de agua que entra es algo que depende de la temperatura, cuanto más frío está el aire menos agua cabe. Las nubes se forman cuando una porción de aire con mucha humedad llega a una zona más fría, entonces ya no le cabe tanta agua y la que sobra deja de estar disuelta formando gotitas.

Como normalmente la temperatura del aire es más fría a medida que subimos en altura, las condiciones para la formación de nubes se dan un poco más arriba del suelo... salvo los días de niebla. Por eso también la niebla suele aparecer a primeras horas de la mañana, cuando hace más frío y se disipa al avanzar la mañana, cuando el sol calienta el aire. Las gotitas vuelven a disolverse en el aire y dejan de molestar el paso de la luz, ese agua se ha vuelto invisible.





OTRAS SECCIONES DE CIENCIA PARA APRENDER

En COPE Navarra tratamos de aprender y entender cómo y por qué funcionan ciertas cuestiones. Aquí te acercamos un resumen:

Análisis de películas para saber si lo que vemos en el cine la ciencia lo permite. ¿Es posible construir una máquina del tiempo, teletransportarse, que vuelvan los dinosaurios o desviar un asteroide? Analizamos qué es posible de lo que nos muestran las películas del cine con Joaquín Sevilla y Sergio Palacios.

La impactante imagen de Cipollini en un descenso no desafía las leyes de la física. El ciclista italiano, que sigue en plena forma, compartió en sus redes sociales una imagen sorprendente en pleno descenso. Pese a todo la ciencia permite más inclinación

¿A qué distancia se encuentra el horizonte? El horizonte se produce por la curvatura de la tierra, se deja de ver lo más lejano, pero ¿por qué se produce?

¿Por qué las hojas de los árboles cambian de color y se caen? Las hojas son paneles solares que reciben la energía del sol (y CO2) y lo convierten en glucosa, ATP (i.e. energía celular) y oxígeno.

Una investigación busca conseguir hortalizas 100% saludables El objetivo es encontrar sistemas de producción basados en el conocimiento y capaces de producir productos saludables de calidad

La queja de Rafa Nadal sobre Roland Garros que no le impidió ganar el torneo El clima de octubre en parís es muy diferente al que tiene la capital francesa en sus fechas habituales. Por lo que con diferente temperatura y humedad las pelotas se comportan diferente. Nadal tenía razón y así lo dice la ciencia.

Conoce el error que debes evitar para generar un buen efecto con un balón o pelota Joaquín explica que “la madre de los efectos en fútbol, es el ‘efecto Magnus’, lo que causa ‘la rosca’. Eso tiene que ver con el giro del balón en el aire. Pero es importante que el balón sea como es. Si fuera muy liso ¡funcionaría al revés!”.

Añade que “los efectos tienen que ver siempre con la rotación de la bola y el rozamiento que esa rotación produce. En el fútbol o el beisbol es con el aire. En el billar es con el tapete. Son fenómenos complicados, por eso la experiencia que se coge en un deporte no es trasplantable directamente a otro”. Además matiza que “en un deporte, siempre con el mismo tipo de bola, se puede llegar a ser un verdadero maestro en su control”.

