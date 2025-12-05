DESCUBRRIENDO UBRIQUE | 05 DICIEMBRE 2025 | MUJERES PETAQUERAS

Ubrique reconoce el papel fundamental de la mujer en su historia laboral, especialmente en la industria de la piel. Esperanza Cabello destaca la labor de Elena Lobatón, quien recopila la historia de mujeres como doña Elena Sánchez de Medina, la primera farmacéutica. Desde siempre, las mujeres desempeñan roles cruciales, incluso como carpinteras. Ana Poli Ortiz, a principios del siglo XX, revoluciona la botinería con su técnica de costura, enseñando a sus vecinas y sentando las bases de la petaca. Su hijo Serafín crea la primera petaca de Ubrique, donde la costura fina es tarea exclusiva femenina. Candelaria Chaconquero, empresaria de zapatería, enseña a leer y escribir y escribe con el seudónimo. Joaquina Orellana, pionera, funda una empresa de piel a principios del siglo XX. Durante la Guerra Civil, mujeres y niños mantienen la industria. María Moreno Cordón funda su empresa de piel tras la guerra, empleando a más de 70 personas. Desde los años 70, la presencia femenina en la dirección de fábricas se normaliza. Actualmente, muchas empresarias y diseñadoras continúan la tradición, con hombres y mujeres trabajando por igual. El trabajo femenino, sigue siendo un pilar de la calidad de Ubrique.