Navarra saca pecho de su despensa con la chistorra, el pacharán y el espárrago: "Su calidad es exquisita"

La gastronomía de Navarra ha vuelto a ser protagonista a través de tres de sus productos más emblemáticos. La Chistorra de Navarra, el Pacharán Navarra y el Espárrago de Navarra han acaparado la actualidad con distintas iniciativas que reafirman su calidad diferenciada y su importancia cultural y económica en el panorama nacional.

La chistorra afianza su conquista

La chistorra de Navarra ha intensificado su presencia en Barcelona con la iniciativa Tapeo con chistorra de Navarra, que se ha celebrado desde el 11 de marzo hasta el pasado domingo en casi una treintena de establecimientos. El evento, que ya tuvo una edición previa en Zaragoza, busca posicionar el producto y su sello de calidad en nuevos mercados.

Abel Domaica, vicepresidente de la IGP explica que el objetivo principal es que "la palabra chistorra vaya unida con la coletilla de Navarra". Con la certificación europea obtenida en octubre de 2024, buscan protegerse del intrusismo y garantizar al consumidor un producto auténtico. "Lo que hemos conseguido con esto es que cuando tú veas en un papel chistorra y la palabra Navarra, haya una certificación, haya una seguridad detrás", ha señalado Domaica.

Cuando tú veas en un papel chistorra y la palabra Navarra, haya una certificación, haya una seguridad detrás" Abel Domaica Vicepresidente de la IGP Chistorra de Navarra

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La estrategia de promoción incluye un "bombardeo" mediático y gastronómico en las ciudades elegidas, implicando a toda la cadena: distribuidores, establecimientos y medios de comunicación. Domaica también ha apuntado a futuras sinergias, como una colaboración con la denominación de vinos de Navarra, afirmando que "al final una chistorra con un vinico es una cosa que casa muy bien".

Pacharán: tradición y relevo asegurado

Por su parte, el sector del Pacharán Navarro ha celebrado la quinta edición de la Fiesta de la Floración del Endrino. Durante el evento se homenajeó a dos familias elaboradoras que se retiran, aunque como ha destacado Adrián Subía, presidente de la IGP Pacharán Navarro, "la noticia positiva es que las dos marcas van a seguir disponibles para los consumidores, porque las dos tienen su relevo". Subía ha asegurado que el relevo generacional está garantizado tanto en el campo como en las empresas elaboradoras.

Actualmente, Navarra cuenta con 130 hectáreas en producción que generan unos 3,3 millones de litros de Pacharán Navarro, una cifra que Subía considera pequeña para la fama del producto y que tiene "mucho recorrido" para crecer. Ha enfatizado que el pacharán es una bebida de calidad y no de cantidad, ideal para la sobremesa: "Es una bebida de consumo responsable porque nos va a acompañar esa copa sorbo a sorbo durante bastante tiempo".

Es una bebida de consumo responsable" Adrián Subía Presidente de la IGP Pacharán Navarro

A nivel internacional, el Pacharán Navarro tiene una presencia continua en México y el sur de Francia. Aunque encuentran dificultades para entrar en otros mercados como el alemán por la alta competencia, Subía afirma que siguen "sembrando" con la confianza de que el interés por los frutos del bosque en el centro de Europa abra nuevas oportunidades.

Arranca la campaña del espárrago

Finalmente, el sector del Espárrago de Navarra ha dado inicio hoy martes 31 de marzo a la temporada con la cata del primer espárrago, un evento que ha contado con el cocinero Andrea Tumbarello, conocido como el "rey de la trufa", como invitado de honor. El acto marca el comienzo de una campaña marcada, como siempre, por la incertidumbre climatológica.

Marcelino Etayo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra, ha explicado que la climatología "es lo que influye". Tras dos años con malas cosechas en cantidad, el frío reciente ha vuelto a ralentizar la producción. Pese a ello, la calidad se mantiene "exquisita" gracias a unas características únicas: "Su textura, su suavidad, su blancura, su ternura, no tiene fibra, es muy tierno".

Con unos 300 agricultores y 1.400 hectáreas, el sector vive un gran momento en la restauración. "Ahora está como nunca", ha afirmado Otaño. El consumo en fresco, que antes era minoritario, se ha disparado en los últimos años y los restaurantes aprovechan la versatilidad de un producto de temporada que es completamente distinto a su versión en conserva.