Las inmobiliarias recelan de la declaración de zona de mercado tensionado: "Habrá menos pisos"

Pamplona - Publicado el 20 may 2025, 15:39

Tras la declaración de zona de mercado tensionado de 21 localidades de Navarra, la reacción ha llegado a COPE Navarra por parte de AINA, la asociación de inmobiliarias. Iñaki García Lopetegui considera que "a menor precio, menos pisos en alquiler en el mercado por no resultar atractivo para los propietarios". Ha comentado que esto es lo que ha ocurrido en el caso de Cataluña, primera comunidad autónoma del país que puso en marcha la medida que acaba de aprobar el gobierno navarro.

Y aprovechando que la vivienda vuelve a estar en el foco de la actualidad, nos hemos interesado por conocer otras formas de vivir. Y lo hemos encontrado de la mano de Etxekonak Bat, una cooperativa compuesta por personas mayores que quieren vivir su vejez en comunidad, y lo harán en unos apartamentos compartidos que se situarán entre los barrios de San Juan y Ermitagaña, en Pamplona.

LAS INMOBILIARIAS NO LO VEN CLARO

"Desde el punto de vista del sector inmobiliario, compartimos lo que piensa toda la ciudadanía de que el precio del alquiler se ha incrementado en los últimos años y es alto" ha comentado García. "El precio de alquiler es alto y existe una carencia de oferta y que por tanto hay que tomar medidas".

"Las consecuencias que puede tener la limitación de precio, probablemente sí que se va a producir una reducción, pero no va a favorecer para nada en cuanto a un incremento de oferta, sino que todo lo contrario, se va a producir una drástica reducción de viviendas en oferta".

Para ANAI, "tenemos que tener en cuenta que hoy en día todo propietario que te viene a preguntar y tienen dudas de si poner la vivienda en alquiler porque parte de una situación de hoy en día de una inseguridad jurídica total, de desconfianza".

"Ya he recibido llamadas de propietarios alertados por esta noticia" ha comentado García "y de momento van a dejar pasar el tiempo para ver como evoluciona todo".

OTRA FORMA DE VIVIR: EN COMUNIDAD

Maialen Escalada forma parte de la Cooperativa Etxekonak Bat, y nos ha explicado la experiencia de vivir en comunidad: "Somos un grupo de personas que en esta etapa de nuestra vida tenemos el sueño y afrontamos el reto de construir y vivir en un espacio de alojamientos colaborativos y autogestionados".

Ya cuentan con un terreno cedido por 75 años a la cooperativa para la construcción de una edificio que acogerá las viviendas cuya construcción costearan entre las personas que forman Etxekonak Bat. "Somos ya una cooperativa constituida desde el año 2018 para poner en marcha este proyecto, que no es sino un modo de vivir nuestra vejez, o sea, nuestra última etapa de la vida de una forma innovadora, alternativa a los modelos clásicos de residencias o de estar en soledad en nuestras viviendas".

Escalada ha dicho que "nosotras creemos que compartir esta etapa de la vida implica una vida mejor, un envejecimiento más activo, más saludable, donde el motor fundamental de nuestra forma de pensar y de funcionamiento va a ser el apoyo y el cuidado mutuos".

"Nuestro modelo es combinar por un lado los espacios privativos, es decir, cada persona o cada pareja va a tener su apartamento donde viven ahí su privacidad. Y luego otra parte donde compartimos, el comedor, cocinas, salas comunes para todo tipo de alternativas. Y algo que para nosotros es muy importante y me gustaría que resaltar es que allá donde nos vamos a ubicar, que en este caso es en el barrio de Mendebaldea-Ermitagaña, estamos abiertos a compartir con el barrio nuestras instalaciones y nuestras actividades. Queremos que no sea una cosa ahí aislada, sino que las personas mayores del barrio puedan participar de nuestras actividades" ha concluido Escalada.