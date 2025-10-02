Jon Uriarte anuncia que se presentará a las próximas elecciones del Athletic Club
El actual mandatario rojiblanco buscará la reelección. Todavía no hay fechas para las elecciones
Bilbao - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia y Junta Directiva del club rojiblanco, cuya fecha aún no está definida, pero que se prevén para el final de la temporada. El anuncio lo ha realizado a la llegada del equipo al aeropuerto de Loiu, tras el partido disputado en Dortmund.
Uriarte ha justificado su decisión destacando la importancia de centrar los esfuerzos del club en la temporada deportiva de los primeros equipos profesionales, en un año especialmente intenso. El presidente ha expresado su confianza en el proyecto del Athletic Club, tanto a corto como a largo plazo, subrayando su compromiso con los objetivos deportivos y la estabilidad institucional.
