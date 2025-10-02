COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "El Barça, retratado"

Manolo Oliveros analiza la primera derrota de la temporada del Barça ante el PSG en la segunda jornada de la fase liga de la Champions.

LA IMAGEN DEL DIA | 02 OCTUBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura

