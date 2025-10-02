Rubén Alcaraz considera que hay un asunto clave que ha permitido al Granada CF mejorar su juego

Pacheta contará con toda la plantilla para el partido que este sábado (21 h.) disputará el Granada en el Nuevo Los Cármenes ante la Real Sociedad B. El rendimiento del equipo en el último partido disputado en Huesca, donde se consiguió la primera victoria de la temporada, puede ser determinante para que el técnico repita alineación. El equipo rojiblanco intentará sumar su primera victoria como local. Hasta la fecha, todos los partidos disputados en casa han terminado en derrota. Sin embargo, en la situación actual, cabe esperar un punto de inflexión para intentar abandonar el último lugar de la clasificación.

Bajas en defensa de la Real Sociedad B

El rival lleva seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Desde que en la primera jornada logró vencer por la mínima al Zaragoza, no ha ganado otro partido. Para este encuentro concentra sus bajas en defensa. Beitia y Rupérez están lesionados, y el japonés Kita está disputando el Mundial Sub-21. El Sanse, como popularmente se conoce a este filial, es uno de los equipos recién ascendidos a Segunda División. Su entrenador es Ion Ansotegui, quien fuera jugador de la Real Sociedad, y esta es su primera temporada al frente del equipo. Antes había ejercido como segundo entrenador tanto en el filial como en el primer equipo.

Rubén Alcaraz

Rubén Alcaraz es uno de los cuatro capitanes del Granada, pese a que ha sido uno de los últimos jugadores en incorporarse a la plantilla. El futbolista ha agradecido su elección por parte de los compañeros de la plantilla, que también han designado para esta responsabilidad a Luca Zidane, Trigueros y Sergio Ruiz. El que fuera jugador del Cádiz le ha restado importancia a los sistemas empleados en el juego del equipo y ha dicho que él le daría más importancia "al ánimo del equipo, que ha cambiado en las últimas semanas", destacando como una de las claves para esto "algo más de mentalidad y de creencia en lo que hacemos".