Si aparcas en Alaior, esto te interesa: la nueva zona azul llega el 6 de octubre

El Ayuntamiento de Alaior activará el próximo 6 de octubre el nuevo sistema de zona azul en el centro del municipio, una medida que busca mejorar la movilidad urbana, facilitar el acceso a los servicios y comercios del núcleo urbano y garantizar un uso más eficiente del espacio público. La iniciativa incluye una bonificación del 50% en la tarifa para los vehículos de residentes que tengan domiciliado el impuesto de circulación en el municipio, reforzando así el carácter social de la medida.

Desde el equipo de gobierno destacan que la nueva zona azul responde a la necesidad de favorecer la rotación de vehículos en las áreas más concurridas de Alaior. Actualmente, muchos automóviles permanecen estacionados durante horas o incluso días, lo que dificulta la disponibilidad de plazas y complica el acceso al centro urbano. Con la nueva regulación se pretende que más conductores puedan aparcar con mayor facilidad y comodidad, beneficiando tanto a vecinos como a visitantes.

Más accesibilidad y nuevas plazas gratuitas

El Ayuntamiento asegura que las nuevas zonas reguladas se ubican a escasa distancia de áreas de estacionamiento gratuito (zona blanca), y que ya está en marcha un proyecto para la creación de un nuevo aparcamiento junto a Sa Taulera con 95 plazas gratuitas adicionales. Esta actuación permitirá aumentar la oferta de estacionamiento sin coste y aliviar la demanda existente en el centro del municipio.

Otro de los elementos clave de la nueva zona azul será la incorporación de tecnología para facilitar su uso. La gestión del servicio se llevará a cabo mediante la aplicación elParking, que permitirá pagar desde el teléfono móvil, ajustar el tiempo de estacionamiento en función de las necesidades y recuperar el saldo no utilizado. Con ello se busca ofrecer un sistema más sencillo, transparente y adaptado al día a día de los usuarios, que haga más fácil la gestión del aparcamiento y reduzca trámites.

La bonificación del 50% para los vehículos empadronados en Alaior refuerza el carácter social de la medida, al garantizar que los residentes puedan seguir aparcando cerca de sus viviendas a un precio reducido y sin que la zona azul tenga un objetivo recaudatorio. La reducción se aplicará automáticamente a partir del 6 de octubre, convirtiendo a Alaior en uno de los primeros municipios de Menorca en incorporar un incentivo de este tipo.

Rotación de vehículos y dinamización del centro urbano

La nueva zona azul no solo pretende mejorar la circulación y la disponibilidad de plazas, sino también impulsar la actividad económica y comercial del municipio. Al aumentar la rotación de vehículos, más personas podrán estacionar cerca de las zonas comerciales y de servicios, lo que favorecerá la llegada de clientes y contribuirá a revitalizar el tejido económico local.

La medida se enmarca en un plan integral de movilidad urbana que el Ayuntamiento está desarrollando, con actuaciones que incluyen la creación de nuevas plazas gratuitas, la ordenación del tráfico y la modernización de la gestión del estacionamiento. El objetivo es lograr un equilibrio entre las necesidades de residentes, comercios y visitantes, haciendo de Alaior un entorno urbano más accesible, ordenado y funcional.

Desde la oposición municipal, Avançam Alaior ha solicitado que la medida no se aplique hasta que se habiliten más plazas gratuitas, al considerar que la nueva regulación podría agravar las dificultades de estacionamiento que ya sufre el vecindario. La formación ha advertido además que la nueva zona azul ya ha llegado a todo el Carrer de Miguel de Cervantes y a la práctica totalidad del aparcamiento del Carrer Comerç, en el solar de la antigua fábrica Timoner España, lo que a su juicio reduce de forma significativa las plazas libres en el centro. El grupo ha anunciado que pedirá explicaciones en el pleno municipal del 7 de octubre, donde también expondrá sus propuestas alternativas.