Alicante despide a La Fúmiga en un Muelle Live cargado de música y planes gratis

El espacio cultural y de ocio El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, continúa su nueva temporada consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad. Su programación combina música en directo, gastronomía y experiencias al aire libre para todos los públicos.

Tras la excelente acogida de sus primeras propuestas, el recinto se prepara para un fin de semana en el que la música vuelve a ser protagonista. Este viernes 27 de marzo, El Muelle Live recibe a La Fúmiga con "L'últim abraç", su esperada gira de despedida. La banda está considerada como uno de los grupos más relevantes de la música valenciana contemporánea.

El grupo pone fin a una trayectoria de tres años con más de 500 conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de reproducciones. El espectáculo está concebido como un homenaje a la música popular valenciana y contará con las actuaciones de Quinto (20:00h) y Sandra Monfort (21:00h) antes del concierto principal a las 22:30h.

Ocio gratuito para el fin de semana

El sábado 28 de marzo, el recinto celebra una nueva jornada de Directos al Muelle con entrada libre desde las 11:00h. La propuesta incluye el concierto de Sr. Bizarro a las 12:30h, además de una zona gastro y un market artesano.

El domingo 29 de marzo llega una nueva edición de El Muelle Family, la propuesta del recinto para disfrutar en familia. El programa incluye talleres creativos de 12:00h a 14:00h, como 'Crea tu marioneta entre lobos y cerditos' y 'Pinta tu ziggy', y el concierto de KEENG (tributo a Queen) a las 13:30h.

Una agenda repleta de grandes nombres

La programación continuará en las próximas semanas con citas como el Festival Costa Sonora (Yung Beef, Kidd Keo) el 3 y 4 de abril, y el festival AMA - Aquellos Maravillosos Años (La Frontera, La Guardia) el 11 de abril. También destacan el Malinche Sinfónico de Nacho Cano (26 de abril), Miguel Ríos (29 de mayo) y La Gossa Sorda (6 de junio).

En verano, el ciclo Aquarela Music traerá las actuaciones de Rosario (2 de julio), Rosana (4 de julio), Alan Parsons Live Project (6 de julio), Pablo Alborán (9 de julio), Valeria Castro (11 de julio), Anastacia (15 de julio), la Gira OT 2025 (17 de julio) y Luz Casal (18 de julio).

La programación se extenderá hasta final de año con artistas consolidados como Loquillo (15 de agosto), Sergio Dalma (22 de agosto), Vanesa Martín (11 de septiembre) y Raphael (26 de septiembre), reafirmando la apuesta de El Muelle Live por una agenda diversa y accesible.