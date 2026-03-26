La España rural alza la voz en Boltaña: exige más financiación y autonomía para frenar la despoblación

Más financiación, mayor capacidad de decisión y políticas adaptadas a la realidad del territorio. Estas son las principales demandas del medio rural recogidas en la ‘Declaración de Boltaña’, aprobada en el marco del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación. El documento pretende servir como hoja de ruta para los municipios rurales de España.

El manifiesto expone la postura de los gobiernos locales sobre la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030. Los firmantes señalan que la despoblación afecta a cerca del 50% de los municipios españoles y abogan por un enfoque integral y optimista para combatirla, combinando desarrollo económico y cohesión territorial.

Diez prioridades para el medio rural

La declaración establece diez principios para afrontar el reto demográfico. En primer lugar, se exige que las políticas para el medio rural se diseñen desde el propio territorio, con la participación activa de las entidades locales. Además, se plantea la necesidad de aprobar un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de simplificar la gestión administrativa.

En materia económica, el documento reclama una financiación local suficiente, justa y garantizada, así como una fiscalidad propia y adaptada que favorezca la actividad económica en el territorio. También se subraya el papel clave de las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares como apoyo a los municipios más pequeños.

El acceso a la vivienda se sitúa como otra de las claves, apostando por la rehabilitación del parque existente. En el ámbito europeo, se piden políticas que faciliten el relevo generacional y una Política Agraria Común (PAC) fuerte, centrada en los agricultores y ganaderos profesionales.

Una llamada a la acción

La declaración concluye con un llamamiento a "garantizar la igualdad a través del equilibrio territorial". El texto defiende que "defender el medio rural es defender el equilibrio y la cohesión de España", y subraya la necesidad de que "ningún pueblo debe quedar fuera del futuro común".

Defender el medio rural es defender el equilibrio y la cohesión de España" Declaración de Boltaña

El V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, celebrado en Boltaña, ha reunido a cerca de 300 asistentes y 50 ponentes para reivindicar una España rural viva y con oportunidades. El encuentro finalizó con la lectura de la declaración y la clausura a cargo de representantes de la FAMCP y la FEMP.