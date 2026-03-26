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Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza en COPE: "En el fútbol a veces el trabajo no se ve reflejado en los resultados"

Reconoce que les está penalizando mucho la falta de regularidad: "¿hace dos semanas estábamos en el cielo y ahora en el barro?" Se muestra crítico también con el videoarbitraje FVS por la falta de recursos y de tomas correctas: "ha venido a Primera RFEF a complicarlo todo"

Miguel Álvarez
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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