Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza en COPE: "En el fútbol a veces el trabajo no se ve reflejado en los resultados"

Reconoce que les está penalizando mucho la falta de regularidad: "¿hace dos semanas estábamos en el cielo y ahora en el barro?" Se muestra crítico también con el videoarbitraje FVS por la falta de recursos y de tomas correctas: "ha venido a Primera RFEF a complicarlo todo"