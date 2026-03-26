Huelva ultima los preparativos para una Semana Santa única e irrepetible

La Cuaresma llega a su fin en Huelva, dando paso a los días centrales de la Semana Santa. En los próximos días, las imágenes de Cristo y su bendita madre volverán a recorrer las calles de la ciudad en la que es considerada la mayor muestra de protestación de fe católica.

Esta Cuaresma que termina se ha caracterizado por una evolución en algunas de sus tradiciones, con la pérdida de ciertos cánones clásicos y la búsqueda de un nuevo rumbo para su viacrucis oficial. El tiempo dirá cómo se asientan estos cambios en el sentir cofrade de la ciudad de Huelva.

Intensos preparativos en las hermandades

Durante estas semanas, la actividad en el seno de las hermandades ha sido incesante. Los cultos internos y los encuentros íntimos con las imágenes, como el organizado en torno al Cristo de la Victoria de la Hermandad de los Mutilados, han permitido a los fieles vivir de cerca la devoción.

Los equipos de priostía y los vestidores han trabajado sin descanso en los preparativos de las estaciones de penitencia. Se han dedicado a embellecer las imágenes de la Virgen para su salida y a culminar el montaje de los pasos en un esfuerzo que combina el trabajo en equipo con la devoción.

El aroma a azahar e incienso ya se percibe en el ambiente, mezclado con el silencio y la música propia de estos días. Los cirios con motivos nobles que iluminan causas benéficas en los pasos de palio son un reflejo más de la satisfacción del trabajo bien hecho.

Será única e irrepetible"

La ciudad se prepara para ofrecer lo mejor de sí misma, compartiendo la fe en torno a Jesús y María. El llamado es a disfrutar de la Semana Santa, ya sea participando en los cortejos, contemplando desde las aceras o siguiéndola por los medios, con la certeza de que "será única e irrepetible".