Esta es la forma con la que quería León XIV que le llamaran antes de ser Papa: "No me digan"

Erick Vílchez Navarro pudo conocer a León XIV cuando era Robert Prevost. Nos tenemos que trasladar años atrás para conocer cómo coincidieron y cómo Vílchez hizo de maestro de ceremonias en la ordenación Episcopal. Erick, actualmente se encuentra en La Comunidad Foral de Navarra, estudia la carrera de Teología en la Universidad de Navarra.

Vílchez coincidió con León XIV en Chiclayo. Hay que recordar que hace once años, en 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo, cargo en el que permaneció hasta su traslado definitivo al Vaticano. Erick cuenta en COPE Navarra que estudió "en el seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú". El sacerdote explica que "fue en aquel entonces Monseñor Robert Obispo durante ocho años. Tuve la oportunidad de estar en su ordenación episcopal que fue el 12 de diciembre del 2014.

El primer encuentro de Erick con el que ya es Papa León XIV dejó este recuerdo: "La primera vez que conversé con Monseñor Robert, cuando él recién llegó a Chiclayo, yo me presenté y le digo 'Monseñor estamos a cargo de la liturgia, aquí estamos para servir'. Recuerdo que él con su sencillez y con una sonrisa me dijo 'qué bueno, por si acaso yo soy muy obediente'. Entonces preparemos de la mejor manera. Ahí, vi esa cercanía, su sencillez de aquel entonces Monseñor Robert, ahora Santo Padre".

"Todas las veces que yo he podido acompañar al Monseñor Robert, a veces a confirmaciones, siempre él ha mostrado su cercanía y es también una persona que escucha mucho, que le gusta escuchar, incluso da esa confianza de poder hablar, de estar con él" explica el clérigo.

Una de las anécdotas que cuenta Vílchez es cómo quería que le llamaran en la diócesis de Chiclayo al que ya es Papa León XIV: "El decía, 'a mí no me digan Monseñor Robert, porque Robert suena un poco a extranjero, yo soy Roberto, entonces hoy querían lo que le llamemos eso, Monseñor Roberto,decía, más peruano".

"Una cosa muy bonita de saber que con él hemos compartido muchas cosas, me ha conocido él como seminarista, yo le he conocido como Obispo, luego también como Sacerdote, ha sido muy cercano a nosotros y siento una emoción muy grande" afirma Erick.

Y para redondear toda la sorpresa vivida desde el Vaticano, el nuevo Papa habló en español y además mencionó a Chiclayo, así fue la reacción de Vílchez: "Fue una emoción muy grande, todos aquí en la residencia donde yo vivo cuando saludo Perú y saludo Chiclayo nos pusimos a gritar de la emoción, nos abrazábamos, fue una cosa muy bonita."

La despedida de León XIV de Chiclayo aún se recuerda, fue una nueva muestra más de su cercanía y de cómo vivió en Perú: "Cuando se despide de Chiclayo, en su última misa, él dijo que Chiclayo va a Roma, al corazón de la Iglesia, ya que él se sentía también chiclayano, se sentía peruano".

En ese adiós de Perú "mucha gente fue a la Catedral, hubo conferencia de prensa, la gente muy contenta, muy emocionada porque lo reconocen por su trabajo que hizo, así como por su carisma, su sencillez, cercanía...".

Una emoción que el propio Erick Sigue viviendo: "Me han escrito de muchos grupos, preguntando, incluso les he compartido alguna foto que justo había encontrado, también las he encontrado por la noticia de su ordenación".