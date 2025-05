¿Tienes una boda dentro de poco... y sigues sin vestido? Este modisto te da un truco infalible: "Triunfarás"

Publicado el 10 may 2025, 13:54 - Actualizado 10 may 2025, 13:55

¡Arranca la temporada de bodas! Y son muchas las que están en busca de un look adecuado. Alejandro de Miguel, diseñador, ha dado las claves para acertar de lleno en estos eventos tan especiales.

Te puede interesar... El diseñador Alejandro de Miguel aclara el problema de que una novia lleve muchos acompañantes a su prueba de vestido

Para empezar, no es lo mismo una boda que se celebra por la mañana que por la tarde: "Ahora en la invitación ponen el 'dress-code'... si es en un jardín o una boda divertida, el vestido es desenfadado. Este año estamos tirando de colores atrevidos y vibrantes: rojo intenso, verde lima, rosa chicle, malvas, naranjas... ¡y estampados para bodas de jardín!".

El truco de los trucos

En caso de que la ceremonia sea de mañana, "hay que ir de corto o 'midi' y puedes llevar tocados o pamelas más grandes. A partir de las seis de la tarde, nada de tocados y vestidos largos. Las bodas de tarde-noche se mezclan más los largos. Puedes llevar 'midi', no hace falta que vaya arrastrando hasta el suelo" comentaba el modisto.

Para las madrinas de la boda, recordaba De Miguel, "el protocolo dice que han de ir siempre de largo, sea la hora que sea. El vestido tobillero nos lo piden muchas madrinas, sobre todo las que son más mayores. Como los novios se casan más mayores las madrinas imagínate... me piden tobilleros por eso de no tropezarse. Pero a mí me gusta la madrina de largo" sentenciaba.

¿Hombreras sí o no? "¡Sí! Vestidos con hombreras, dapreados, atados al cuello tipo 'chocker'... y quiero dar un truco para las invitadas que tienen una boda de última hora: envolverse en un mantón de Manila. ¿Quién no tiene uno en casa? Un mantón de Manila con cuatro imperdibles y un poco de salero... ¡seguro que triunfas en la boda!

¿Y qué hay de los vestidos lenceros? "Vestidos satinados, tipo lenceros, hemos visto a Georgina en la gala MET... iba un poco tipo para dormir... camisón". La directora del programa, López Schlichting, cree que hay que tener cuidado con la lencería en una boda: "Me parece un vestido de fiesta, no de boda". Añadía el modisto de Miguel Esteban que este tipo de traje "va cortado siempre al bies, es muy finito, siempre se pega".

¡ESCUCHA LA SECCIÓN COMPLETA!

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.