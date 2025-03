Expertos en Historia Antigua discrepan del nuevo estudio sobre el Togado de Pompelo: "La 'communis opinio' no coincide"

El Togado de Pompelo vuelve a estar de actualidad. Según la investigación de la experta alemana Carmen Marks-Jacob, esta estatua de bronce Togada de Pompelo representa a una niña. Esta es una investigación encargada por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

Sin embargo, esta experta no tiene apoyo de otros investigadores de Historia Antigua, como asevera Javier Andreu, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Navarra. En un congreso con expertos en el que se exponía la pieza, de los más de 30 expertos, ninguno se hacía eco de esta opción. “Tenemos que agradecer a Príncipe de Viana que tenga este interés por fomentar la investigación. Aunque en este caso, entiendo que la 'communis opinio' de los arqueólogos expertos en esta estatua quizá no coincida con la que ahora se ha dado”.

Es decir, que la mayoría de investigadores siguen opinando que esta estatua de bronce hallada en la calle Curia a finales del Siglo XIX es de un varón adulto. Y es que no hay otra representación de una adolescente con toga en todo occidente, no hay otro hallazgo semejante que pueda refrendar esta teoría. “En la arqueología clásica prácticamente no existen los únicos, las cosas exclusivas que sólo están atestiguadas una vez. Normalmente, cuando las interpretaciones son muy enrevesadas, nos conducen a este tipo de ejemplares”. Estos enfoques únicos, con el paso del tiempo, “se descubre que no habían sido adecuadamente interpretados”.

Gobierno de Navarra Esta es la propuesta de la investigadora presentada por Príncipe de Viana

Y hay una razón fundamental. Y es que en aquella época, ni siquiera los adolescentes varones se representaban con toga, con lo que mucho más improbable es que se representara una chica adolescente. “Los varones adolescentes no se les permitía llevarla. Era cuando pasaban de la infancia a la vida adulta. Si no se permitía llevarla a los varones, mucho menos llevarlo a las niñas adolescentes”.

Pero hay otro argumento que no encaja con la teoría de Carmen Marks-Jacob. Y es que esta pieza encontrada a finales del siglo XIX y recuperada en 2015, está datada en la primera mitad del siglo II. Mientras que la investigadora alemana la centra en una época anterior. Propone datar este togado en la época de Augusto y de los Julio Claudios y no en el siglo II, que es en el tiempo en el que se ha venido datando. “La calle Curia corresponde a una gran reforma del foro que hacía de Centro Cívico de la ciudad de Pompelo, reforma que no es anterior al año 70, 80 ó 90 del siglo I d. C.”. Javier Andreu plantea que es un anacronismo vincular esta estatua al foro, “cuando en esa zona el foro no crece hasta finales del siglo I.”

Javier Andreu sí destaca el interesante aporte de Carmen Banks. El atributo que lleva en la mano que parece ser una espiga de trigo.