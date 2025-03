Esto dice un estudio de la ICS sobre la violencia contra las mujeres migrantes: "Necesitan..."

Cristina Bastidas es una investigación de la Universidad de Navarra que ha dado voz a mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género. Lo ha hecho en colaboración con APROENA.

La tesis doctoral 'Discurso, narrativas e identidad en contextos de violencia de género. Análisis y líneas de intervención en mujeres latinoamericanas en Navarra', es el nombre de esta investigación de Cristina Bastidas. Cristina detectó esta problemática cuando llegó a estudiar desde Ecuador.

Esta investigadora del ICS (Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra) ha desarrollado esta tesis durante cuatro años (2020-2024). Ha conseguido hablar con 30 mujeres latinoamericanas que se encontraban en esta situación. Sólo 12 de ellas se dejaron grabar. “Son aspectos muy delicados, tienen miedo a represalias, a que aún existan factores de riesgo para ellas, para sus hijos. La vergüenza también es un factor muy fuerte y muy importante”. Además, Cristina Bastida que el “concepto de familia y comunidad están muy arraigados”, y también puede ser un freno a hablar.

El objetivo de esta tesis era analizar las narrativas de mujeres inmigrantes que han sido víctimas de violencia machista para identificar con mayor precisión posibles factores de riesgo, causas y consecuencias para, finalmente, concluir con recomendaciones que ayuden a prevenir o mitigar esta lacra. Cristina Bastidas buscaba acompañar a las víctimas, “dar voz a quienes no tienen voz”. Bastidas se ha dado cuenta con estas entrevistas que estas mujeres “necesitan hablar”, hablar en un entorno en el que no se sientan ni examinadas, ni juzgadas.

Cristina Bastida ha conseguido llegar alguna conclusión después de hablar con estas 30 mujeres. Una de ellas, es más allá de educar al hombre en nuevas masculinidades, la de formar también a mujeres y niñas. “Las mujeres que crecen en entornos hostiles de separación, como son los entornos de familias migrantes, tienen esa ausencia de un apego seguro”. Es por ello, asegura Cristina, que buscan una pareja para tapar esa ausencia. “Esa ausencia les lleva desesperada e inconscientemente a buscar pareja, a buscar abrigo, a buscar calor. Se aferran a lo primero que llega y quieren que esto sea para toda la vida”.

Cedida Cristina Bastidas es una estudiante ecuatoriana.

Y es que, en los micrófonos de Cope, recientemente Oihane, una agente de la UFAM (Unidad de Atención a la familia y la mujer de Policía Nacional) recordó que últimamente se había encontrado con un perfil de víctima de violencia contra la mujer. Oihane habla de “chicas de cualquier edad” que aseguran que necesitan una pareja que muestre celos, posesión o “ese tipo de conducta tóxica”. “Esa relación con este chico, que es estupendo, a mí no me llena porque no siento que me quiera, porque como no me controla, no me mira el móvil, no me dice que puedo o no vestir, no hay ese control sobre mí, no considero que me esté queriendo”.