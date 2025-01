El error que cometemos los padres cuando nuestros hijos tienen fiebre: "Sentido común"

Esta semana venimos hablando de la gripe. Ya sabemos que nos encontramos en contagios más o menos habituales por esta época y que estamos acercándonos al pico de gripe de este año, que llegará de aquí a dos semanas aproximadamente. Por eso, hoy hemos hablado con Raimon Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría, para ver cómo debemos actuar cuando los más pequeños se encuentran con gripe. Lo primero que nos dice Raimon es tener en cuenta que los niños tienen muchos virus respiratorios, que hay muchos, que no todo es gripe.

Eso sí, la primera recomendación que da es que si el pequeño tiene fiebre, se tiene que quedar en casa. Pide sentido común. “Hay que tomar la temperatura. Si el niño tiene fiebre, no va ni a la escuela infantil, ni al colegio”. Con medicación, claramente mejoran y se baja la fiebre, pero no se cura y podría contagiar a sus compañeros. “Mejora un poco y, como no tengo nadie que lo cuide, lo llevo al colegio. Se sabe que en el 90% de los casos, a media mañana van a llamar a casa y van a decir, vengan a buscar que se encuentren mal”.

Raimon asegura que incluso sin tener fiebre, los padres ya sabemos cuando nuestro hijo no está bien. Si en ese momento decidimos que no vaya a clase, a lo mejor podemos acortar plazos de la recuperación. Obviamente, está el problema de la conciliación, del trabajo y que estando malos no podemos dejarlos al cargo de personas mayores. Pero hay que ponderar en ese caso.

Por otro lado, cuando tiene fiebre y se ha quedado en casa,tenemos que tomar ciertas precauciones. Pero la primera, caldo y quietud. “Antitérmicos, mucho líquido, lavados nasales, no forzar a comer... Y si al segundo o tercer día sigue la fiebre, entonces se va el pediatra. Pero de entrada calma y quietud, caldo y quietud”.

Por último, Raimon Pelach ha reconocido que este año la vacunación no está funcionando en los más pequeños y que, por tanto, están meos protegidos ante la gripe. ¿Por qué?, porque hay menos vacunaciones. “No está dando los resultados que esperábamos. Es decir, que se está vacunando poco. Hay pocos niños vacunados. Hay que vacunar toda enfermedad prevenible, vale la pena vacunar”.

Por otro lado, Raimon Pelach ha asegurado que en esta vuelta al cole es momento para estar especialmente pendientes de los más pequeños. Y es que con la vuelta al cole se pueden ver algunos síntomas que reflejen alguna situación que haga sufrir a los niños. Algún tipo de acoso, alguna situación que no ha gustado durante las vacaciones.