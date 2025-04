Eminencia en Inteligencia Artificial señala el gran error que está cometiendo Navarra: "Hay que decir la realidad"

Navarra tiene que analizar cuál es su lugar y su apuesta en Inteligencia Artificial. ¿Son suficientes las inversiones, foros y congresos que se están realizando en la Comunidad Foral? Una eminencia en IA señala el error y muestra un escenario no muy optimista.

En COPE Navarra hemos querido saber la situación de Navarra en relación con la Inteligencia Artificial con Humberto Bustince, una eminencia en la materia y que es Catedrático de Computación de Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, profesor honorario de la Universidad de Nottingham y también miembro de Jakiunde.

La situación de Navarra en Inteligencia Artificial es una cuestión que Humberto tiene muy presente y, además, la conoce muy bien. Bustince responde a si Navarra está haciendo bien las cosas con la IA: "La pregunta es muy comprometida y muy complicada. Lo políticamente correcto es decir, estamos bien, somos pioneros, pero yo creo que no hay que engañar, hay que decir la realidad, al menos mi realidad de cómo veo yo las cosas".

"No estamos bien, estamos, además, cada vez un poquito peor y por qué, por muchos motivos, entre otros, porque no se invierte dinero suficiente. Ya ni dentro de la comunidad, ni dentro de convocatorias nacionales, ni convocatorias europeas. No se incentiva el investigar en esta herramienta y la poca gente que lo hacemos, al final resultamos que somos frikis" expresa con tristeza Humberto.

"Es como si no hubiésemos adelantado desde el año 1956 en Estados Unidos hasta ahora aquí en Navarra. Me gustaría decir que también es cierto que se está invirtiendo en determinadas cosas, pero no es suficiente, insisto, porque quisiera diferenciar entre lo que es investigar en inteligencia artificial para luego aplicar o simplemente utilizar técnicas de inteligencia artificial que investigan otros en nuestros datos" afirma el experto.

POCA INVESTIGACIÓN

Bustince explica que "en Navarra hay muy poca investigación ad hoc, existe investigación, podría hablar, de empresas que están invirtiendo y además es que lo están recibiendo ellos, o sea, de decir que hacen herramientas, que luego venden a la Comunidad de Autónoma Vasca, venden a Aragón, a La Rioja… Entonces esa inversión se está haciendo, pero es muy poca, porque casi me voy a decir que un porcentaje muy alto, 60-70% de lo que se hace con Inteligencia Artificial, no es verdad, es coger herramientas con nuestros datos y utilizarlos. Eso no es investigar, porque eso te lo podrían hacer, mandas los datos a cualquier empresa de Polonia, por decir algo, y te lo hacen igual que aquí".

"Siento ser un poco pesimista, pero creo que mi obligación es decir la verdad, no se está invirtiendo lo suficiente y estamos perdiendo competitividad respecto a comunidades muy cercanas que están haciéndolo desde mi punto de vista mucho mejor que aquí" sentencia Humberto sobre Navarra.

ESTRATEGIA A SEGUIR

"Pero hay una estrategia muy fácil, yo no puedo competir, ojo, con Estados Unidos, entre comillas, porque lo que hay que hacer es elegir es muy bien los temas en los que voy a hacer o intentar ser bueno. No puedo ser bueno en todo lo que es la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, pero si coges, por ejemplo, una línea como puede ser plegado de proteínas que la hemos tenido, y es una auténtica joya" explica Bustince.

"Tú puedes ser competitivo, y de hecho es que hemos hecho trabajos al nivel de gente que les han dado el Premio Nobel y que se han puesto en contacto. Puedes ser competitivo, eligiendo muy bien el tema, el tema es específico. Ahora, generalidades no" sentencia Humberto.

Explica que el objetivo puede ser: "Voy a intentar hacer con Inteligencia Artificial para este tipo de imágenes de salud, o para este tipo de proteínas, o para este tipo de empresa, pero centrarse y hacerlo bien. Claro, no me sirve decir bueno, las líneas estratégicas de Navarra son cinco, cinco, cinco, ese tres, ese cuatro, tienes que elegir, me da da que esa agricultura, que sea turismo, pero centrarse y elegir bien.

QUÉ HACEN LAS COMUNIDADES VECINAS

Las comunidades vecinas sí están apostando por la Inteligencia Artificial: "Por ejemplo en el País Vasco se está haciendo perfectamente, y después está distinguiendo muy bien, qué es una investigación universitaria, que tiene muchas condiciones, porque también tienes tu obligación de docencia, de gestión, etcétera, y una investigación de centros de investigación, lo que hay que hacer es invertir en centros que colaboren con la universidad, pero que tengan sus propias líneas y sus propios presupuestos para poder traer a un Premio Nobel una semana, y que empiezan a decirte, si es doctoral esa gente, es lo que se está haciendo y se está perdiendo en Navarra".