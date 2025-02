Cristina Ibarrola (UPN) señala las soluciones de la vivienda y la industria navarra: "Hay que tener cuajo"

El número de personas que en este momento están a la espera de una vivienda protegida es de más de 20.000. Lo que supone que haya cuatro veces más personas esperando una vivienda protegida ahora que hace diez años, cuando gobernaba UPN, explica Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. “En 2015, cuando UPN dejó el Gobierno, había 4.700 familias en esperada de una vivienda protegida. Hoy son 20.829. Se ha multiplicado por 4”.

La presidenta de UPN ha indicado que al ritmo que se está entregando la vivienda protegida en Navarra, se necesitarán 68 años para cubrir la demanda actual. “Se están entregando menos de 300 viviendas al año de vivienda protegida con este Gobierno de María Chivite, que tiene planes como el Plan de Echavacoiz o el Plan de Donapea, absolutamente parados entre María Chivite y el Ayuntamiento de Pamplona”.

Ibarrola ha indicado que este problema no se soluciona a base de anuncios como los de la semana pasada. “Nos sorprende que llevemos muchos meses trabajando en algo dentro del Ayuntamiento del Valle de Egüés, con técnicos municipales. Ella se enteró y bueno... Yo creo que un plan de 4.000 viviendas sin ningún trabajo previo no se anuncia en un canutazo improvisado en un congreso sindical una hora y media antes de que nosotros lo hiciéramos”.

Por su parte, Cristina Ibarrola ha dicho que no va a entrar a confrontar con el Gobierno, que UPN quiere ser propositivo para solucionar el problema. “Presentamos muchas medidas, medidas fiscales para que los jóvenes menores de 30 años que tengan ingresos menores de 30.000 euros no paguen IRPF y tengan cierto colchón. Medidas fiscales para que los propietarios de vivienda puedan deducirse, todos los propietarios, independientemente de que estén en zonas o no tensionadas. Medidas de cambios normativos en el Parlamento de Navarra para facilitar dividir una vivienda, para facilitar hacer construir en planta baja una vivienda... Y también, planes en aquellos ayuntamientos donde gobernamos, que llevamos trabajando muchos meses, como el anuncio de Egüés de 5.000 viviendas.”

La Industria y el empleo

Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta Navarra es la crisis que está viviendo la industria. Con anuncios de cierre en las últimas semanas que provocó una gran manifestación del domingo. “Hay que tener cuajo PSN, Geroa Bai o EH BILU de ir a una manifestación, cuando llevan gobernando o influyendo en el Gobierno diez años... A ver si la culpa la vamos a tener los que estuvimos hace más de diez años...”, asegura Cristina Ibarrola.

Ibarrola indica que hay dos problemas graves en la industria Navarra: la fiscalidad y que no se están generando las oportunidades adecuadas. “Y parece que no va con ellos”.

Navarra necesita un plan estratégico para fomentar de nuevo la creación de empresas y generación la industria. Todo ello pasa por mejorar en las infraestructuras y en mejorar las condiciones de las empresas. “Las comunidades de alrededor consiguen atraer industrias, consiguen atraer inversión, mientras Navarra pierde oportunidades. Y hay que hacer la tarea, hay que crear un ecosistema con infraestructuras y con medidas fiscales que hagan que las empresas no se vayan. Y, sobre todo, que las empresas vuelvan. Negar la evidencia no tiene ningún sentido, porque no solucionas los problemas. Y las empresas que deciden dónde se localizan son las empresas grandes, que son, en Navarra, las que más impuestos pagan de toda España”. Hasta el 66% del impuesto de sociedades, indica Cristina Ibarrola, generando el 60% del empleo de la Comunidad foral.

Por otro lado, Cristina Ibarrola ha indicado que la estabilidad política que da Bildu al Gobierno de Navarra no es buena estabilidad para la creación de empresas y generación de riqueza. “Dicen que hay estabilidad política y a mí lo que me parece es que hay una estabilidad política muy mala para atraer talento y para atraer empresa. La estabilidad política la sujeta EH Bildu. Y Bildu no es un buen compañero de viaje para las empresas, para los empresarios, para los inversores. Y ese es el problema de Navarra”.