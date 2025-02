La FIN analiza la situación de la Industria en Navarra: "Muy agobiada"

Los comités de empresa de Volkswagen Navarra, Nano Automotive, Siemens-Gamesa, Sunsundegui, BSH, Tasubinsa y Tenerías Omega han convocado para el próximo 16 de febrero en Pamplona una manifestación en defensa del futuro del sector industrial en la Comunidad foral. La marcha saldrá a las 12 del mediodía desde los cines Golem Baiona.

Una buena iniciativa, según Mitxel Iturralde, patrono de la Fundación Industrial Navarra. “Es una iniciativa estupenda, de las primeras que se hacen en ese sentido, para ir juntos contra el problema en vez de enfrentados por el problema. Yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que luchar por tener una industria mejor. Es un primer paso que yo creo que también es muy importante”.

Y es que la situación de la Industria en Navarra no es la más óptima. Según Elena Alemán, directora gerente de la Fundación, la industria Navarra se siente agobiada. Habla la fiscalidad y la competitividad. “Muy agobiado con la presión regulatoria, en la fiscalidad, con la inestabilidad geopolítica, tener que competir de manera global en desigualdad económica”.

Otro de los problemas a los que se enfrenta la Industria Navarra es la falta de inversión en infraestructuras. “Navarra era de las comunidades que mejor estaba y ahora estamos de las peores. Por ejemplo, el tren de alta velocidad no llegará a Navarra, si se sigue invirtiendo como hasta ahora, hasta dentro de 40 años”.

Según Mitxel Iturralde, hay dos grandes proyectos en Navarra que habría que dar prioridad. “Tenemos un territorio estupendo, tenemos un clima muy bueno, sobre todo en la zona de la Ribera. Tenemos agua, pero hay que llevarla. No tardemos 10 años en llevarla. Otro reto importante es la mina Muga Sangüesa. Lleva ocho años y ahora está paraliza por trámites burocráticos y judiciales. No puede ser. ¿Sabes tú la riqueza que supondría para Navarra 800 puestos de trabajo? La empresa ganará dinero, estupendo, porque de ahí cobraremos impuestos que repercutiremos en otras cosas. No paralicemos ese tipo de cosas que además son empresas que quedan vinculadas al territorio. Como la agroindustria, que necesita campo”.

Concretamente, a Mitxel Iturralde le llama la atención el retraso que lleva la segunda fase del Canal de Navarra. “El Canal Imperial, que fueron 110 kilómetros en el siglo XVIII, costó 12 años hacerlo. Y nosotros vamos a tardar 30. No tiene sentido, se pierde tiempo inútilmente”.

Más allá de la Industria, Mitxel Iturralde pedía mayor eficiencia a la administración. Y es que, tal y como también han comentado en los micrófonos de Cope Navarra los economistas Álvaro Bañón y Carlos Medrano, la mayor empresa de Navarra es la propia administración: los funcionarios. Que son necesarios, sin duda, pero hay que plantearse la eficiencia. “Hacer eficiente la mayor empresa de Navarra, que es el Gobierno de Navarra. Son más de 20.000 trabajadores, cinco veces Volkswagen. No se ha hecho un estudio serio, que sea eficiente. ¿Hacen falta 25.000 para dirigir cosas en Navarra? Yo creo que un industreto importante. Se podría ahorrar ahí y con ese ahorro poder dar mejores servicios sociales, más incentivos a la innovación...”