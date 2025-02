Una trabajadora social del Centro de Urgencias 24 horas de Pamplona explica qué se encuentran por la violencia machista

Cuando las mujeres están en una situación de violencia, ya sean solas o acompañadas de sus hijas e hijos menores o personas bajo su responsabilidad, y no tienen un alojamiento seguro e inmediato, pueden acudir a un centro de urgencia 24 horas. Estos centros están pensados para ofrecer un soporte a las necesidades básicas de la mujer y sus hijos/as, así como un acompañamiento educativo, social y psicológico.

Uno de estos centros de urgencias 24 horas está gestionado por la Fundación Xilema, lo hacen desde 2006 en la capital de Navarra, en Pamplona. Esther García se ha desplazado hasta la sede de la Fundación Xilema para hablar con Virginia Ramírez, trabajadora social en el centro, para saber cómo está la situación.

Esther García ha explicado que estaba en "la sede de la fundación porque por protección a las víctimas no podemos saber ni decir dónde está la ubicación del centro de urgencia 24 horas. Pero te cuento que el centro de urgencia que gestiona esta fundación tiene capacidad para 12 personas, aunque se puede ampliar a 14 en casos puntuales. La estancia tiene una duración de siete días, aunque dependiendo de los casos se puede ampliar hasta un mes. Es un servicio gratuito y no hace falta denunciar para acudir. Y se ofrece ayuda todos los días del año".

Para que esto no ocurra víctimas de violencia hacia las mujeres tienen que saber que aquí en la Fundación Xilema se les puede ayudar y orientar. Virginia ha explicado que se encuentran "desde chicas de 18 años, hasta mujeres de 82". El abanico de perfiles es amplio, ya que "no hay un perfil, nos puede afectar a cualquier mujer".

La trabajadora social ha explicado que llegan al centro "mujeres de nacionalidad española, mujeres de nacionalidad extranjeras, mujeres con muchos recursos, mujeres sin ninguno. Bueno, pues con formación sin ellas. Lo que sí que es verdad es que suele unificar un poco todos los perfiles es esa vulnerabilidad".

Virginia explica que "lo primero es que cuando entran, encuentren un entorno que se encuentren a gusto, que se encuentren seguras, que es lo más importante. Al final tenemos un equipo de trabajadoras maravillosas, humanas, que se encargan de eso".

"Por desgracia, todos no continúan. Nosotros siempre abogamos por una salida digna, una salida justa, y de ahí, pues nosotros la ayudamos para que puedan hacer esa salida. Como bien has dicho, máximo es un mes, aunque bueno, alguna sí que es verdad que se retrasa precisamente porque no tienen ningún recurso al que acudir. Pero a partir de ahí intentamos ayudarlas, tanto a que puedan ir a un recurso habitacional o una vivienda, o por supuesto a otro recurso con los que derivamos, que los que trabajamos para que nos sienten que encajan mejor allí, como puede ser Cruz Roja, puede ser Cárita, o incluso la Casa de Acogida" explica sobre los procesos.

Hay casos que no son de éxito. Virginia explica en COPE que "cuando llegan al recurso y se encuentran con una realidad que es ahora tengo que continuar yo sola y empezar una nueva vida, pues muchas no se encuentran todavía preparadas y lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ese paso, que es un paso muy difícil y muchas, pues simplemente no es un momento, o sea, empiezan a echarles de menos, cuando pasan un tiempo, no, a esa dependencia, que al final hablamos siempre cuando hablamos de violencia y bueno, pues deciden volver con el agresor. Otras muchas simplemente se van porque al final han podido ser rescatadas por una red familiar o una red social y otras, pues al final encuentran algún trabajo fuera de lo que es el recurso, fuera de la comunidad y se van a decidir".

Fundación Xilema atendió a lo largo de 2024 a un total de 2017 personas. El año pasado aumentó un 11% en las atenciones en las áreas de la familia, un 9% en salud mental. El 56% de las personas atendidas se trababa de mujeres.

Fundación Xilema

Fundación Xilema comienza su andadura en 2012 tras una experiencia previa como asociación atendiendo y acompañando a personas en situación de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Trabajamos con infancia y adolescencia, con menores en situación de desprotección, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar, personas con patología múltiple, personas con discapacidad intelectual y con familias inmersas en procesos de separación y/o divorcio.

Prestamos especial atención a los procesos mentales y emocionales, a la creación de vínculos y al desarrollo de la autonomía personal. Nuestro objetivo es crear redes de apoyo y generar vínculos que favorezcan el desarrollo e integración de las personas con las que trabajamos. Promoviendo la incorporación social y laboral, y fomentando la formación y consultoría a profesionales e instituciones.

La Fundación, con la presencia del patronato, se sostiene gracias a la labor de profesionales, un equipo especializado en diferentes disciplinas que ofrece un acompañamiento educativo, social y psicológico en coordinación permanente. Estamos presentes en Navarra y Álava, y contamos con conciertos y contratos con Gobierno de Navarra y Diputación Foral de Álava.

Misión

Acompañamos en la transformación y el crecimiento de las personas a través de un modelo vincular para la mejora del bienestar de la sociedad.

Visión

Ser una entidad de referencia en el sector social por la calidad de los servicios cimentada en su modelo de intervención, la innovación y un equipo profesional especializado.

Valores

Profesionalidad. Somos una entidad de referencia en el sector social por la calidad de los servicios. Cimentada en nuestro modelo de intervención, la innovación y un equipo profesional especializado, a través de formación, supervisión y el trabajo en red.

Confianza en las personas. Creemos en las personas, en sus capacidades y recursos. Escuchamos y confiamos en la persona usuaria, haciéndola responsable y protagonista de su proceso.

Transparencia. Promovemos la comunicación, tanto interna como externamente, sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la atención a los usuarios/as y la gestión de los servicios.

Igualdad. Promovemos la igualdad de derechos y obligación de hombres y mujeres dentro de la organización, con el fin de crear una sociedad más igualitaria.

Innovación. Apostamos por crear nuevas fórmulas, metodologías y herramientas que se adapten a las nuevas necesidades de la sociedad.

Cuidado. Entendemos el cuidado como un valor fundamental, que forma parte de nuestra identidad y que se ve reflejado tanto en la respuesta integral a las necesidades de las personas usuarias como en la apuesta por el desarrollo profesional del equipo humano de la entidad.

Servicios y programas

Encontramos los orígenes de Fundación Xilema en la gestión de recursos de protección a la infancia, la adolescencia y la familia, pero con el paso del tiempo y con la adquisición de experiencia hemos ampliado el abanico de nuestras intervenciones hacia otros ámbitos: mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y personas con patología múltiple. Además, ofrecemos un servicio de inserción sociolaboral que favorece la autonomía de las personas que atendemos. Asimismo, ofrecemos un servicio de Consultoría y de Formación dirigido a profesionales.