Enrich estropea el debut del Mirandés en Mendizorroza

El Huesca se llevó los tres puntos de Mendizorroza en el debut como local en el estadio alavés del Mirandés (0-1) que no se sobrepuso al gol firmado por Enrich y que le instala en la parte baja de la clasificación con dos derrotas en sus primeros partidos.

Sergi Enrich rompió la igualdad del encuentro en el 25 de partido, sin embargo los de Fran Justo no dieron señales de remontada más allá de un cabezazo de Carlos Fernández en el 89 que paró Dani Jiménez. Un arranque impensable para el conjunto burgalés que no hace mucho jugó por el ascenso a la primera división y que todavía no ha puntuado.

El Huesca, sin embargo, se acomoda en la zona alta de la tabla. Al empate ante el Leganés en la primera fecha añadió este golpe de mano frente al Mirandés, contra el que logró su primera victoria del curso.

Buscó protagonismo el conjunto jabato desde el arranque de partido pero el Huesca maniató al cuadro de Fran Justo que dio paso a minutos de poco ritmo y tanteo, con mucho centro del campo y pocas áreas.

Se adelantó el Huesca rozando la media hora con un tanto de Sergi Enrich en una jugada colectiva que inició él mismo; llegó el balón a Liberto quién lo llevó hacia el área, habilitó Kortajarena y Enrich no falló en el área.

Le costó recuperarse al Mirandés del golpe que se encontró a un Huesca rocoso y solo en el tiempo añadido, los jabatos lanzaron a portería, pero sin éxito para el uruguayo Gonzalo Petit.

Fran Justo intentó proponer en la segunda parte, metiendo a Carlos Fernández y Álex Cardero al campo, los últimos en llegar al equipo, pero el conjunto jabato dio muy poco.

Apenas se acercaron los jabatos a la portería de Dani Jiménez y en el 88, Carlos Jiménez estuvo a punto de conseguir el empate sin embargo estuvo rápido el portero visitante para evitarlo.

ficha técnica

Mirandés: Nikic; Gutiérrez, Pica, Pascual, Medrano; Marino, Barea, Tamarit, Aarón Martín (Álex Cardero min 46), Varela (Thiago Helguera min 64); Petit (Carlos Fernández min 46).

Huesca: Jiménez; Toni Abad, Pulido, Piña (Álvaro Carrillo min 72), Arribas, Julio Alonso (Rodrigo Abajas min 89); Álvarez, Sielva, Kortajarena (Manu Rico min 89), Liberto (Enol Rodríguez min 58); Sergi Enrinch (Ntamack min 58).

Goles: 0-1 M.25: Enrich.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité vasco). Amonestó por los locales a Barea (min 43), Marino (min 54), Thiago Helguera (min 72), Martín Pascula (min 88), Juan Gutiérrez (min 91) y por los visitantes a Pulido (min 49), Julio Alonso (min 80)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio de Mendizorrotza ante 3683 espectadores.