La 'rajada' de Claudio Giráldez tras el Mallorca - Celta: "Hemos jugado una guerra, no un partido de fútbol"

RCD Mallorca y Celta de Vigo inauguraban la tanda de partidos de la segunda jornada en Primera División. Casi en el final de la primera parte, los vigueses se adelantaron en el encuentro por medio de Javi Rueda. Ya en el tiempo de descuento del segundo tiempo, Mateu Morey metió el gol del empate que sirvió para que ambos equipos sumasen su primer punto en la competición doméstica.

EFE Imagen del partido entre el Mallorca y el Celta

la queja de giráldez

Nada más acabar el encuentro, Claudio Giráldez habló en Movistar + y se mostró muy indignado por haber jugado a las cinco de la tarde. "Hemos jugado una guerra, no un partido de fútbol. Después de todo el calor que ha hecho, tiene mucho mérito que los jugadores hayan sobrevivido", explicó el gallego.

Ya en rueda de prensa, Giráldez añadió lo siguiente: "Es perjudicial jugar a estas horas y los jugadores así lo han acusado, por eso decía que son justas las tablas. Menos mal que no le ha pasado nada a nadie."