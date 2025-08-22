El complicado trabajo que están realizando Bomberos de Navarra en los incendios de León: sin cobertura, sin líneas de agua y sin poder acceder en vehículo

España está viviendo una complicada situación con los incendios. Todo el personal de bomberos están desviviéndose para tratar de que el fuego no siga avanzando. Los bomberos de Navarra se encuentran en la provincia de León para colaborar en la extinción de los graves incendios forestales que afectan a la zona del Bierzo. Así lo explicó en COPE Navarra el sargento Jon Díez de Ure, quien relató la situación que están viviendo junto a sus compañeros desplazados.

Navarra ha dejado atrás días intensos y de peligro de incendios. El riesgo de fuego ha dejado calcinadas varias zonas de la Comunidad Foral. Sin embargo, el gran trabajo desde Bomberos de Navarra ha logrado controlar los incendios. Una vez que tenían la situación bajo control, en lugar de descansar y reponer fuerzas, se han lanzado sin dudarlo a ayudar a otra comunidad, concretamente a Castilla y León.

EFE Incendio forestal en la Reserva Natural Courel-Ancares,en los montes entre León y Galicia

“Veíamos que la situación requería toda la ayuda posible y no dudamos en ofrecernos”, señaló Díez de Ure. Tras unas semanas de máxima tensión en Navarra por los fuegos, los bomberos consideraron que el riesgo en la comunidad había bajado y decidieron poner sus medios al servicio de quienes más lo necesitaban.

El sargento explicó que el equipo navarro se encuentra trabajando en un incendio en la zona del Bierzo, en el norte de León, que ha calcinado ya entre 10.000 y 15.000 hectáreas. Pese a la magnitud, las previsiones son algo más favorables: "La situación está yendo a mejor, sobre todo en las últimas horas".

Dispositivo del INFOCA en León

Además, se espera que la lluvia prevista para el domingo pueda contribuir de manera decisiva a controlar el fuego. "La previsión meteorológica es de que a partir del domingo pueda caer precipitaciones en la zona, entonces es posible, si eso se confirma y la situación del incendio en el que estamos sigue evolucionando a mejor, que igual el lunes ya estemos todos en casa, si no fuera así tenemos preparado un tercer grupo para hacernos relevo el lunes con otros 24 compañeros y compañeras" explica el Sargento.

24 desplazados

Un primer grupo de 24 bomberos de Navarra se desplazó a León a comienzos de semana. Este viernes han sido relevados por un segundo grupo, que permanecerá en la zona hasta el lunes. Si las condiciones lo requieren, un tercer equipo está preparado para continuar con las labores de extinción.

Jon explica en COPE que "hoy (viernes) estamos haciendo relevo, hemos venido el segundo grupo de bomberos y de bomberas aquí. El lunes vinieron 24 compañeros y hoy les hemos hecho el relevo, estos 24 compañeros van a volver ya a casa y nosotros nos quedaremos aquí hasta lunes".

DIFICULTADES DEL TERRENO

Díez de Ure también destacó la dureza del operativo:

Se trabaja en zonas muy abruptas, sin acceso para vehículos.

En muchos puntos no es posible usar líneas de agua, lo que obliga a emplear herramientas manuales.

Las comunicaciones son muy limitadas, con escasa cobertura móvil y problemas incluso para enlazar entre los distintos equipos.

EFE Un bombero forestal realiza labores de extinción en el nuevo incendio declarado en A Gudiña

Explica Jon que están siendo "labores muy complicadas, muy duras también porque el terreno es un terreno muy abrupto con mucha maleza", además afirma que el acceso no puede ser en vehículos y hay que hacerlo andando. Reconoce que no pueden "utilizar las líneas de agua que nos facilitan tanto la labor, entonces tenemos que trabajar más con herramienta manual y eso hace que las maniobras sean complejas. Incluso que tengan un cierto riesgo para lo cual estamos aplicando nuestros procedimientos de seguridad con más celo si cabe del que solemos utilizar".

A todo ello se suma la soledad de las aldeas evacuadas: “Nos ha impactado un poco la soledad que hemos visto en la que se encuentran todas estas aldeas, estas pequeñas aldeas de montaña rodeadas de monte, de bosque, de zonas de matorral. Ahora mismo están vacías porque están evacuados, sí que es verdad que hay vecinos que nos están ayudando mucho, gente que está muy acostumbrada a la montaña, cazadores, montañeros, pastores... Lo más duro es percibir un poco la soledad, la tristeza de ver que todo este enorme territorio está en esta situación.” confesó.

Europa Press Bomberos trabajan para extinguir el incendio en Molezuelas de la Carballeda, Zamora

PARECIDO CON NAVARRA

El sargento ha explicado también las similitudes de parte de Navarra con la zona de León en la que están trabajando: "Es bastante semejante a la parte norte de la comunidad, las zonas cantábricas sobre todo, es un paisaje muy montañoso con unas pendientes muy pronunciadas, valles profundos y muy extensas, llenas de vegetación, mucho matorral, mucho arbolado también".

ORGULLO POR SU LABOR

Preguntados por si les llega el orgullo que se siente en la Comunidad Foral por la labor que están realizando, ha respondido esto: "Algo llega, de la gente que te dice que 'muy bien lo que estamos haciendo'. Eso sí que nos llega, eso sí que lo estamos recibiendo. Y no solamente en Navarra, sino sobre todo aquí, La verdad es que estamos viendo que los paisanos, los vecinos y las vecinas de los pueblos en los que estamos nos están recibiendo con bastante agradecimiento, la verdad".