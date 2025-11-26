La cara y la cruz en Gipuzkoa: el Sanse se afianza y el Eibar se asoma al abismo

El Sanse ha sumado su quinta victoria en casa tras imponerse por 1-0 al Real Valladolid, un resultado que consolida su fortaleza en Anoeta. En el programa Deportes COPE Gipuzkoa, el periodista Giovanni Batista ha analizado el buen momento de los potrillos, destacando que el equipo “fue bastante pragmático, logró marcar y defenderse bien”. Según Batista, el filial “cada vez es más equipo de segunda, sigue manteniendo lo bueno que tiene en ataque, pero cada vez va corrigiendo errores”, lo que ha permitido al conjunto de Ansotegui situarse fuera de los puestos de descenso.

Beitia, la opción para la defensa

Ante el debate sobre qué central del filial podría dar el salto al primer equipo de la Real Sociedad, Giovanni Batista ha señalado un nombre claro. “Yo creo que la decisión está bastante tomada”, ha afirmado, apuntando a que el elegido es Beitia. Aunque lo ha definido como “un central ya veterano para lo que es un equipo filial”, considera que “es la opción más factible para verlo algún día en el primer equipo”, como demuestra su reciente convocatoria.

La mejor opción para subir un central al primer equipo de la Real Sociedad es Luken Beitia" Giovanni Batista Periodista especializado en fútbol formativo

Una derrota con difícil digestión

La otra cara de la moneda en el fútbol guipuzcoano es la SD Eibar, que ha sufrido una dolorosa derrota por 1-2 en Ipurua frente al colista, el Real Zaragoza. El periodista Óscar Imedio, desde la redacción de COPE Eibar, ha calificado el tropiezo como un resultado de “difícil explicación y todavía una peor digestión”. Para Imedio, la derrota se explica “desde lo anímico”, ya que el equipo armero tenía el partido controlado, ganando 1-0 y con un jugador más durante 70 minutos. “Son, desde luego, unos síntomas pésimos, malísimos”, ha sentenciado.

Para el EIbar, el partido en El Sardinero, puede ser un día de puerta grande o de enfermería Óscar Imedio Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en Eibar

La situación podría agravarse para el Eibar, que visita a uno de los equipos más en forma de la categoría, el Racing de Santander. Una derrota en El Sardinero podría hacer que el equipo caiga a puestos de descenso, lo que, según Imedio, “desencadenaría una tormenta de consecuencias imprevisibles”. El propio periodista ha señalado que, aunque se esperan cambios en el once, las bajas de Guruzeta y Adu Ares se mantendrán. Sobre este crucial encuentro, ha vaticinado: “Puede ser un partido de puerta grande o de enfermería”.

La Real Sociedad femenina, en racha

En el fútbol femenino, el parón por selecciones llega en un gran momento para la Real Sociedad, que presume de su segunda posición en el campeonato de liga. El equipo ha conseguido sumar 10 puntos en los últimos cuatro partidos, un tramo de la competición que “fortalece mucho” al equipo y le permite “seguir construyendo un equipo cada vez más fuerte” para afrontar los próximos retos de la temporada.

