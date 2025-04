Los comedores escolares no podrán servir yogures azucarados por ley, algo que en Navarra ya se hace

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que busca regular y mejorar la calidad de los comedores escolares en España, promoviendo una alimentación más saludable y sostenible. Entre las medidas destacadas, se incluye la obligación de ofrecer cinco comidas saludables a la semana, desterrar la bollería industrial y aumentar la presencia de pescado en los menús escolares.

Expertos en nutrición, como Ana Espiño del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Navarra, celebran este avance, señalando que hasta ahora solo existían recomendaciones no obligatorias. La regulación busca garantizar que los alimentos ofrecidos sean adecuados, especialmente para alumnos en situación vulnerable, y que los comedores sean un espacio educativo en alimentación saludable.

"Se destaca la importancia de personalizar los menús para atender alergias, intolerancias y creencias religiosas o éticas, como el veganismo", explica la nutricionista. Además, se advierte sobre la presencia de frituras, productos precocinados y postres lácteos no saludables en algunos comedores, y se subraya la necesidad de regular su uso.

El estudio "Estudio Aladino" revela que un 33% de los niños de 6 a 9 años en España tienen sobrepeso u obesidad, evidenciando la urgencia de mejorar la alimentación infantil desde la escuela. "La regulación también busca que los comedores sean un ejemplo y un espacio para educar en hábitos alimenticios saludables, complementando la educación en casa", explica Espiño. "Si un niño percibe esta tendencia en el colegio, luego es más fácil que también lo siga en casa, en el colegio estamos para educar y el comedor es parte del colegio, así que también es nuestra obligación educar en comer de forma saludable", añade.

Por otro lado, representantes de las asociaciones de padres en Navarra, como Javier Martínez de Herrikoa, expresan que en Navarra ya se aplican principios similares y que sería beneficioso que la gestión de los menús recayera en el departamento de educación para garantizar mayor calidad y coherencia. "Creemos que el Gobierno de Navarra debería hacerse cargo de todos los comedores escolares, así además no habría diferencias entre colegios y todos los niños tendrían la misma alimentación sin importar su situación económica", explica Martínez. "Hay padres que no se pueden permitir el comedor porque si no tienes ayuda o subvención pueden llevar a ser 200 euros al mes", añade.

De esta manera, tampoco cree que los padres o las apymas se tengan que desvincular, tendría que ser un trabajo conjunto de todos, "al final los padres tenemos que estar atentos de lo que comen nuestros hijos", explica.

En conclusión, este real decreto representa un paso importante hacia una alimentación escolar más saludable y consciente, aunque aún quedan desafíos en su implementación y en la colaboración con las familias y las empresas de catering.

ALGUNOS PUNTOS DEL DECRETO LEY

El real decreto indica que todos los centros escolares con comedor deben garantizar a los estudiantes un consumo diario de fruta y verdura fresca, especificando que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada, para fomentar modelos de comedores más saludables y más sostenibles, y, al mismo tiempo, para reforzar la producción local.

La norma establece servir entre una y tres raciones de pescado a la semana, una frecuencia que supondrá un incremento notable del consumo de pescado a nivel nacional ya que, según estimaciones de Consumo, hay 1.200 comedores escolares en España en los que nunca se sirve pescado (partiendo de los datos del informe de resultados del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025).

De la misma forma, se promociona el consumo de legumbres debido a su alto valor nutricional y a los beneficios en la salud que lleva aparejados, incentivando su presencia en los menús, ya sea en el primer o segundo plato o como guarnición. En la actualidad, según los datos ofrecidos por las propias comunidades autónomas, hasta el 14% de los centros escolares incumplía la recomendación de servir legumbres al menos una vez a la semana. En el caso de los cereales, el real decreto estipula que semanalmente se ofrezca al menos una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral.

Otro punto destacado es que no se va a permitir servir bebidas azucaradas en las comidas de los centros escolares, ni tampoco venderlas en las máquinas vending o en las cafeterías que hay en estos centros. En esta línea, también se van a eliminar las bebidas energéticas y los alimentos azucarados (la llamada bollería industrial) que se comercializan en estas máquinas vending y cafeterías.