Bryan Zaragoza no entrena con Osasuna por el apagón: "900 kilómetros en carretera para regresar"

Bryan Zaragoza no entrena en Tajonar con Osasuna por el apagón

El apagón ha supuesto múltiples inconvenientes y problemas. Uno de ellos han sido los transportes. Uno de los afectados ha sido Bryan Zaragoza, y es que el extremo del Club Atlético Osasuna no ha podido llegar al entrenamiento que tenía en Tajonar a las órdenes de Vicente Moreno.

Osasuna regresaba este martes al trabajo en Tajonar para preparar el partido del sábado frente al Villarreal. Los rojillos volvían a los entrenamientos tras cuatro días de fiesta que habían tenido tras el último triunfo en liga. Quedan cinco partidos de liga y los de Vicente Moreno están tratando de buscar plaza en Europa para la próxima temporada.

El futbolista rojillo tenía previsto volar desde Málaga hasta Pamplona, pero por el apagón que se sufrió ayer lunes en la península hizo que no pudiera realizar el viaje que tenía organizado. Una vez que su vuelo no salió ya no tenía modo de poder llegar a tiempo a la sesión de entrenamiento.

La solución que se ha tomado con Bryan Zaragoza es que regrese a Pamplona desde Málaga en coche. Un viaje de 900 kilómetros entra las dos ciudades para poder volver a la dinámica del equipo. Un trayecto que tiene un tiempo estimado de duración de 9 horas y 20 minutos.

ASÍ ESTÁ SIENDO SU TEMPORADA EN OSASUNA

La temporada 2024/25 de Bryan Zaragoza en Osasuna está marcada por luces y sombras, pero sobre todo por el impacto inmediato que tuvo en el equipo tras su llegada cedido por el Bayern de Múnich. El extremo andaluz aterrizó en Pamplona con la etiqueta de fichaje estrella y no tardó en ganarse a la afición rojilla gracias a su desborde, velocidad y capacidad de desequilibrio. Desde el inicio, Zaragoza se convirtió en uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por Vicente Moreno, contribuyendo de manera directa en goles y asistencias, y mostrando una gran sintonía con el delantero Ante Budimir.

El punto álgido de su temporada llegó en el enfrentamiento ante el FC Barcelona, donde Bryan Zaragoza fue el gran protagonista. En ese partido, no solo marcó un gol de bella factura tras regatear al portero con un gesto técnico propio de futbol sala, sino que también asistió en el primer tanto del encuentro. Su actuación fue determinante en la victoria de Osasuna por 4-2, rompiendo la racha de siete victorias consecutivas del conjunto culé. El propio Zaragoza reconoció tras el partido que jugadas como la de su gol “no se aprenden, se tienen”, y celebró el triunfo junto a la afición, consolidándose como uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga en ese momento.

Sin embargo, la temporada no ha estado exenta de contratiempos. Bryan sufrió dos lesiones importantes que condicionaron su continuidad. La primera, una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, se produjo en la jornada 15 ante el Sevilla, obligándole a pasar por quirófano y a permanecer varias semanas de baja. Tras una recuperación exitosa, volvió a los terrenos de juego en la jornada 22 frente a la Real Sociedad, aunque su rendimiento tras la lesión fue algo más discreto, según parte de la afición, que espera recuperar la mejor versión del extremo para el tramo final de la campaña.

A pesar de estos parones, Zaragoza ha mantenido su relevancia en el equipo. Hasta la fecha, ha disputado 22 partidos de liga, 18 de ellos como titular, sumando 1.488 minutos, un gol y cinco asistencias, lo que le convierte en el máximo asistente de Osasuna esta temporada. Su aportación ha sido clave en la generación de ocasiones y en la resolución de partidos ajustados, demostrando que, cuando está en forma, es uno de los futbolistas más determinantes del plantel rojillo.

El buen inicio de temporada y su capacidad para sobreponerse a las lesiones no han pasado desapercibidos para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que volvió a convocar a Bryan Zaragoza para la selección española tras la baja de Nico Williams. El extremo malagueño ya había debutado con la absoluta en octubre de 2023 y, tras su regreso a LaLiga, se marcó como objetivo volver a vestir la camiseta nacional, algo que ha logrado con rapidez y que considera “un día único” en su carrera.

El regreso de Bryan Zaragoza a la dinámica grupal de Osasuna es una excelente noticia para el club, que afronta el tramo decisivo de la temporada con la esperanza de contar con su mejor versión. Aunque las lesiones han mermado su regularidad, su calidad y descaro siguen siendo diferenciales y su presencia en el campo multiplica las opciones ofensivas del equipo. La afición rojilla confía en que Bryan pueda ser decisivo en la recta final, como ya lo fue en los primeros compases del curso.

En definitiva, la campaña de Bryan Zaragoza con Osasuna está siendo una montaña rusa de emociones: un inicio fulgurante, un gol inolvidable ante el Barça, dos lesiones de consideración y el premio de regresar a la selección. Si logra mantener la continuidad física, su fútbol eléctrico puede ser clave para que Osasuna cierre la temporada cumpliendo sus objetivos y para que el propio Bryan siga consolidándose como uno de los extremos más prometedores del fútbol español.