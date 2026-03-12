Jerez en capilla ante el anuncio de la Capital Europea de la Cultura 2031: "No todo son piedras y tenemos algo difícil de encontrar, la herencia inmaterial"

La ciudad de Jerez de la Frontera vive las horas previas al anuncio de la Capital Europea de la Cultura 2031 con una mezcla de nerviosismo y optimismo. Tras la defensa de la candidatura en el Ministerio de Cultura, descrita por la alcaldesa María José García Pelayo como un "examen oral", la expectación es máxima ante un veredicto que se conocerá este viernes.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Razones Jerez 2031' 12-03-26

Un legado humanista oculto

Más allá de sus emblemas universales como el vino o el flamenco, Jerez reivindica un profundo legado histórico. El filólogo Francisco José Morales Bernal destaca las aportaciones de la ciudad al humanismo español, que, aunque ensombrecidas por núcleos como Salamanca, tuvieron la particularidad de nacer en una tierra de frontera.

La ciudad contó con la sexta imprenta de Andalucía, instaurada en 1564, y fue cuna de relevantes escritores, médicos y científicos. "Jerez viene de un pasado muy importante que se proyecta en el presente, pero que además abre una puerta muy grande hacia el futuro", afirma Morales, subrayando el potencial de la ciudad para seguir aportando a la cultura.

Artesanía que mira al futuro

Jerez es una ciudad sin complejos, que no ha necesitado tener el espejo de nadie" Fernando Calderón Artesano bordador y decorador

El artesano y decorador Fernando Calderón representa la fusión de tradición y vanguardia. Su taller de bordado en oro a realce es un referente del arte sacro que ha trascendido fronteras, demostrando que la artesanía manual ha sobrevivido a la industrialización gracias a la fuerza de tradiciones como la Semana Santa.

COPE 'Razones Jerez 2031' 12-03-26

Calderón subraya que la ciudad vive "uno de sus mejores momentos" con un "despunte impresionante" en todos los sectores. Para él, la clave reside en que "Jerez es una ciudad sin complejos, que no ha necesitado tener el espejo de nadie", una identidad propia que se refleja en su pujante producción artística.

El 'pellizco' como seña de identidad

La cultura no son solo piedras, que también, la cultura también es otra cosa" Francisco José Morales Docente y doctor en Filología

Ambos expertos coinciden en que la mayor riqueza de Jerez es su herencia inmaterial. Morales Bernal recuerda que "la cultura no son solo piedras, que también, la cultura también es otra cosa", refiriéndose a un patrimonio vivo que se transmite de generación en generación.

Esa esencia se manifiesta en la espontaneidad de su gente, capaz de convertir una copa rota en "un compás por bulería". Es ese "pellizco", esa forma única de concebir la vida, lo que para muchos constituye la razón fundamental por la que Jerez merece ser la próxima Capital Europea de la Cultura.