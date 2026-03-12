Así ha vivido la plantilla del Valencia CF la mascletà

El Valencia CF visitó este jueves el balcón del Ayuntamiento de Valencia para ver en directo la 'mascletà', una experiencia que fue la primera para los argentinos Guido Rodríguez, Lucas Beltrán y Renzo Saravia, y también para otros como el belga Largie Ramazani o Filip Ugrinic, que recibió los consejos de Pepelu sobre cómo afrontar el disparo: "Abre la boca y no te tapes los oídos".

El disparo de este jueves, con nombre 'Masclethor 5.0" y una previsión de 242 kilogramos de pólvora en unos 320 segundos, corrió a cargo de la Pirotecnia Alpujarreña, una empresa de Granada. Incluyó el 'Martillo de Thor' un efecto atronador creado por esta empresa para la plaza del Ayuntamiento de Valencia y que ha sorprendido, incluso, a los futbolistas valencianos de la plantilla che.

En primera fila se colocaron Danjuma y Ramazani, que junto a Javi Guerra, Diego López y Jesús Vázquez han vibrado con un disparo que ha hecho temblar a los asistentes a la plaza. Sadiq, como siempre, uno de los más expresivos. Tras la mascletà, la expedición ha posado con las Cortes de Honor de este año 2026, así como con la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. La primera plantilla estuvo acompañada en el consistorio por el director general Javier Solís y el director general de fútbol Ron Gourlay.