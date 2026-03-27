El arzobispo Roselló preside los actos centrales de la Semana Santa en Navarra y acudirá a la cárcel a compartir una eucaristía con los internos

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Roselló Avellanas, presidirá los principales actos de la Semana Santa navarra, en la que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Las celebraciones comenzarán el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional bendición de ramos y palmas en la plaza de Santa María la Real a las 11:15 horas, seguida de la procesión hacia la Catedral de Pamplona para la eucaristía de mediodía.

Misa Crismal y Jueves Santo

La Misa Crismal se celebrará el martes 31 de marzo en la Catedral de Tudela y el miércoles 1 de abril en la de Pamplona, ambas a las once de la mañana. En estas ceremonias, los sacerdotes renuevan sus promesas y el arzobispo bendice los óleos sagrados y el crisma que se usarán durante el año en bautismos, confirmaciones y unciones de enfermos.

El Jueves Santo, monseñor Florencio Roselló acudirá por la mañana al Centro Penitenciario de Pamplona para celebrar la Eucaristía del Amor Fraterno. Como en años anteriores, lavará los pies a doce internos, un gesto que emula el de Jesús con sus discípulos y que simboliza la humildad y el servicio.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el arzobispo presidirá en la iglesia de San Agustín el Voto de las Cinco Llagas, una tradición que se remonta a 1599 para agradecer el fin de una epidemia de peste. Una hora más tarde, a las 18:00, dará comienzo el Triduo Pascual en la Catedral con la Misa de la Cena del Señor.

La jornada concluirá a las 20:00 horas con el Acto Procesional y de Oración organizado por la Hermandad de la Pasión. En el desfile participarán los pasos de la Última Cena, la Oración en el Huerto y el Prendimiento, recorriendo las calles Dormitalería, Merced y Juan de Labrit.

Viernes Santo y Sábado Santo

El Viernes Santo, a las 17:00 horas, monseñor Roselló presidirá la acción litúrgica de la pasión y muerte del Señor, seguida del Vía Crucis. A las 19:30 horas tendrá lugar el acto más popular, la procesión del Santo Entierro, que recorrerá las principales calles del centro de Pamplona, desde Navarrería y Mercaderes hasta la calle Mayor y el paseo Arazuri.

Una vez finalizada la procesión, sobre las once de la noche, se celebrará el retorno de la Dolorosa desde San Agustín hasta la parroquia de San Lorenzo, donde tendrá lugar el Sermón de la Soledad. En caso de lluvia, los actos se trasladarán al interior de la Catedral a partir de las 20:30 horas.

La Vigilia Pascual se celebrará en la Catedral de Pamplona el Sábado Santo a las 22:00 horas. Durante la ceremonia, 33 adultos recibirán los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía, sumándose a otros nueve en diferentes iglesias de Navarra. La noche culminará con la Procesión del Encuentro en el claustro, que simboliza el momento en que Jesús resucitado se encuentra con su madre.

Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección comenzará en Pamplona con la Procesión del Resucitado a las 11:25 horas, previa a la eucaristía solemne que oficiará el arzobispo en la Catedral a las doce del mediodía para celebrar la resurrección del Señor.

En Tudela, la jornada se iniciará a las nueve de la mañana con la Procesión del Ángel, cuyo momento culminante es la Bajada del Ángel. En este acto, un niño o niña pronuncia las palabras "Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado", antes de retirar el velo negro a la Virgen para anunciar la resurrección.

Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado"

Ese mismo día, en San Miguel de Aralar, la tradicional salida del Ángel de Aralar a las cuatro y media de la tarde marcará el inicio de su recorrido por los pueblos de Navarra y Guipúzcoa. Además, los principales santuarios como Leyre, Roncesvalles y La Oliva también contarán con horarios especiales durante el Triduo Pascual.