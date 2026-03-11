ANVITE se desmarca de los actos del 11-M y acusa al Gobierno de Navarra de 'hipocresía' por sus pactos con Bildu

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (ANVITE) ha vuelto a reivindicar este 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una memoria basada en la verdad, la justicia y la libertad. En un claro desacuerdo con el Gobierno de Navarra, la asociación ha decidido desmarcarse de los actos oficiales, una postura que explica Paz Prieto, miembro de la junta de ANVITE e hija de José Luis Prieto, teniente coronel asesinado por ETA en 1981.

Una 'hipocresía' insostenible

Paz Prieto ha explicado que la asociación no puede "compartir la hipocresía" de quienes, por un lado, "depositan una flor" en memoria de las víctimas y, por otro, "pactan con los herederos de ETA". Según Prieto, esta dualidad es la razón por la que ANVITE lleva años sin acudir a la convocatoria oficial. "No vamos a participar de esa hipocresía", ha sentenciado, criticando que una cosa es lo que los gobernantes "dicen" y otra lo que "hacen".

La crítica se extiende al Gobierno de España, al que acusa de haber "blanqueado de una manera tan horrible y asquerosa" a los sucesores políticos de la banda terrorista

Prieto ha señalado directamente al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez es la mentira por sistema". Ha recordado su promesa de no pactar con Bildu, afirmando que no solo ha incumplido su palabra, sino que ahora su gobierno "depende de ellos", tanto en España como en Navarra. "La verdad es precisamente lo que falta en esta tierra", ha lamentado.

Verdad, dignidad y justicia

El lema de ANVITE es "verdad, memoria, dignidad y justicia", y según Prieto, es precisamente la verdad y la justicia lo que falta. Ha recordado que todavía hay "casi 400 casos sin resolver" de asesinatos de ETA, mientras se sigue adelante con un tratamiento a los presos terroristas que permite su puesta en libertad "sin que hayan colaborado".

45 años después, el mismo dolor

En el plano personal, Prieto ha compartido el recuerdo del asesinato de su padre, ocurrido el 21 de marzo de 1981, cuando ella tenía 19 años. "Lo tengo grabado con memoria fotográfica", ha relatado. Ha contado cómo su padre, a pesar de las amenazas recibidas, "nunca cambió su manera de ser" y afrontó la situación con una dignidad que "ha sido un ejemplo para todos nosotros".

A punto de ser abuela por primera vez y a solo diez días del 45 aniversario del asesinato de su padre, Paz Prieto no oculta su incredulidad ante la situación actual. "Me parece increíble que 45 años después tengamos que seguir explicando estas cosas", ha expresado, preguntándose qué mundo van a dejar a sus nietos.

Me parece increíble que 45 años después tengamos que seguir explicando estas cosas" Paz Prieto

Ha finalizado con una dura reflexión sobre la división actual, afirmando que los caminos entre las víctimas y el Gobierno están "totalmente separados". Ha criticado que el ejecutivo eligiera como socios a "quien ha estado más de 50 años asesinando" en lugar de a los partidos democráticos. En su opinión, los herederos de ETA "han conseguido por dejar de matar todo lo que no consiguieron por matarnos", gracias a que "Zapatero empezó y Pedro Sánchez lo ha culminado".