Navarra, sin autovía a Madrid, sin puerto, sin tren de alta velocidad y sin vuelos internacionales

Navarra está a la cabeza de España en cuanto a las “Infraestructuras olvidadas”. Pamplona es una de las capitales españolas peores conectadas, según ha explicado a los micrófonos de Cope Navarra desde Institución Futuro el exconsejero Alvaro Miranda. "No tenemos autovía de conexión con Madrid. No tenemos mar, no tenemos puertos. No tenemos conexiones ferroviarias, somos de ese 20% de españoles que todavía no tiene tren de alta velocidad en la puerta de casa. Y en nuestro caso, lo tenemos a años vista. Tenemos un aeropuerto, pero no tenemos vuelos internacionales. Y no tenemos ni autobús de línea de Pamplona a Madrid, porque tenemos que hacer intercambio en Soria".

¿Y cómo puede ser que Navarra está en esta situación con los privilegios que nos dan los fueros? ¿Cómo puede ser que desde España nos vean como egoístas, como privilegiados y estemos así? Somos la tercera comunidad que más aportamos por habitante a la riqueza nacional. Y Sin embargo, estamos así. "Las inversiones son 100% del Estado. Navarra no puede ejercer ninguna competencia por materia de convenio, ni por materia de fueros. Es decir, eso lo tiene que pagar el Estado. Y se ha demostrado que el Estado no ha querido pagar en estas décadas, sobre todo en los últimos 15 años".

Navarra no puede ejercer competencia porque es del Estado. Sin embargo, puede negociar como lo hacen otras comunidades por ejemplo Cataluña, que ha conseguido 800 millones para reformar infraestructuras, o Cantabria, con quien se ha comprometido 2.500 millones de euros. Según Miranda, los últimos ejecutivos forales no han querido negociar. "El Gobierno de Navarra, a partir del año 2015 decidió que no quería negociar con el Estado la adquisición de infraestructuras de comunicaciones con el resto de España, era un gobierno nacionalista y se paró todo. Este gobierno actual, que se supone que es un gobierno socialista, no está siendo capaz de convencer a 'su papá'. Vamos décadas por detrás en materia de infraestructura"

Que una comunidad no esté conectada tiene muchas consecuencias, no sólo a nivel social sino también económico. "Cualquier empresa que mire dónde implantarse en España, una de las cosas más importantes que miran hoy en día es la posibilidad de estar bien comunicados. Sabemos de cantidad de empresarios que no han venido a Navarra porque no se puede llegar a Navarra en avión, no se puede llegar a Navarra por autovía, no se puede llegar a Navarra por alta velocidad... y por tanto, se van a cualquier otra comunidad autónoma. Y por tanto, hoy tenemos un déficit de competitividad regional importantísimo que tenemos que superar como sea".

Navarra no está conectada y pierde competitividad. Esta situación actual podrían cambiar en 2030. Y es que es la última fecha que ha dado el ministerio de Transportes para que llegue el TAV a Pamplona. Así respondía Óscar Puente a una pregunta del regionalista Alberto Catalán en el congreso: "Desde luego, ese es el horizonte con el que trabajamos. Eso sí, se lo digo bien claro. Nuestro objetivo es que la alta velocidad llegue a Pamplona antes del año 2030. Y no hay razones en el horizonte que nos impidan asumir ese compromiso. Se lo digo sinceramente".

Promesas y compromisos que, inconscientemente hacen dudar a cualquiera después de escuchar plazos y fechas inclumplidas desde hace 15 años. Desde 2009 que se firmó el inicio, se han gastado 300 millones de euros en esta infraestructura, una miseria comparado con otras inversiones en otras comunidades y que han supuesto que sólo se haya llevado a cabo el 9% de la obra.

Hablando de compromisos incumplidos. Agricultores de la Valdorba denuncian que les han expropiado sus tierras para hacer el tren de alta velocidad y no les han pagado por ello. Te explico, en enero les dieron las actas de ocupación en enero, pusieron las parcelas a nombre de ADIF, en 20 días hábiles les iban a enviar la hoja de aprecio para negociar el precio y desde entonces no tienen más información. "Estamos en octubre y aquí no ha llegado. Ellos no han movido un dedo. Los 20 días hábiles están pasadísimos. Estuvo el consejero, le dijimos que no habíamos cobrado nada, ni que se había comenzado todavía, ni el periodo de expropiación o sea el periodo de la tramitación de hoja de aprecios... Se sorprendió muchísimo, lo iba a mirar... Y hasta hoy", ha indicado un agricultor de la Valdorba a los micrófonos de Cope Navarra.

Así que ni tierras ni dinero: "Sin las tierras, sin la cosecha... En mi caso, un 20% de la explotación desaparece. Me pone la explotación al borde de la rentabilidad. Esto es una vergüenza que funcione así". Agricultores que no critican el TAV, pero piden lo que es suyo.