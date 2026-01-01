Viajar desde Los Garres hasta Belén a través de la mirada

Este diorama se puede ver de forma gratuita de 17 30 a 20 00 con visitas que guía el propio Pedro Cuenca. Aunque la entrada es gratuita, cualquiera puede depositar un donativo que irá dirigido a la Asociación de Lucha contar el Cáncer.

En COPE MURCIA, este conocido belenista ha destacado que la diferencia entre un belén y un diorama, es que el primero permite que un personaje pueda estar en varios lugares, como por ejemplo la Virgen María y San José, que están en el nacimiento, en la huida de Egipto o pidiendo posada. El Diorama es "una representación tridimensional en miniatura de una escena, ya sea real o ficticia, que combina un fondo pintado con figuras y objetos en primer plano para crear un momento visualmente rico".

características del montaje

Pedro Cuenca tiene una tradición en este campo desde pequeño, cuando montaba belenes junto a su madre. El diorama tiene 70 piezas que se caracterizan por la llamada " fuga o o lejanía de las figuras". Figuras que en un primer plano tienen una dimensión de 28X24 centímetros, consiguiendo que por donde se miren de sensación de alejamiento aunque haya poco espacio entre ellas.

Una de las calves de este montaje, como destaca el propio Cuenca, es que " tenga mucho olor a perfume navideño sin ser sobrecargado". Este año el motivo principal es Belén. Posiblemente en 2026 le tomen el relevo los Reyes Magos.

En definitiva, en estas fechas, siempre esta bien viajar desde Los Garres a Belén a través de la mirada de unas figuras con aire hebreo que nos hablan en silencio del nacimiento de Jesús.