'Algarabía', el espectáculo que une flamenco y cultura árabe en un canto al respeto: "Ponemos el corazón y el alma encima del escenario"

El bailaor y coreógrafo Jesús Carmona ha presentado Algarabía, un nuevo espectáculo que fusiona las culturas árabe y flamenca en un canto a la comunicación y el entendimiento. El proyecto, una colaboración entre el Museo de la Universidad de Navarra, la Jaula Art and Culture Foundation y la Abu Dhabi Music and Art Foundation, cobra según su protagonista una especial importancia en el contexto actual. Carmona ha destacado que, por la situación mundial, la obra adquiere "más relevancia que nunca, porque, efectivamente, habla sobre la comunicación y sobre el respeto, y sobre el amor entre dos culturas".

Algarabía

Estamos creando desde un lugar de mucha comunicación, de mucho amor y de mucha tranquilidad" Jesús Carmona Bailaor y coreógrafo

Un proceso creativo marcado por el diálogo

A pesar de las tensiones geopolíticas que podrían afectar al estreno el día 26 de abril en Abu Dhabi, Jesús Carmona ha asegurado que el proceso artístico ha estado alejado de las dificultades. Según ha explicado, las instituciones involucradas "han puesto todo al servicio, todas las facilidades para que nosotros podamos crear desde un lugar de tranquilidad". Este ambiente ha permitido al equipo centrarse en el estreno de Pamplona los días 27 y 28 de marzo. "Estamos creando desde un lugar de mucha comunicación, de mucho amor, de mucha tranquilidad", ha afirmado Carmona.

La obra está dirigida por los dramaturgos Jihad Mikhael e Ignacio García, quienes han desarrollado un guion en constante comunicación. Carmona ha explicado que, aunque el guion estaba "muy bien conformado", ha tenido "absoluta y total libertad para poder opinar". Esta dinámica colaborativa ha sido la clave, hasta el punto de que el bailaor ha confesado: "no he vivido ningún momento de tensión". El único contratiempo ha sido un leve retraso en la llegada de los artistas árabes, lo que ha obligado a intensificar las jornadas de trabajo.

Música y poesía para un movimiento visceral

Para la coreografía, Carmona se ha enfrentado a la música de maestros como Manuel de Falla y Ihab Darwish. Su método ha sido "echar a un lado los nombres, para que no pesen demasiado" y dejarse llevar por lo que la música le transmitía. El objetivo, según el bailaor, es evitar "crear coreografías que sean impostadas, que sean plasticosas, sino que todo salga de un lugar muy orgánico, de un lugar muy visceral". Busca un movimiento que sea "lo menos ficticio posible" y que concuerde con el guion y el texto de la obra.

El espectáculo también integra poesías de autores como Miguel Hernández, San Juan de la Cruz o Ibn Zambrack. Carmona ha elogiado la "forma muy inteligente" en que los dramaturgos han extraído fragmentos de estos textos. Al sacarlos de su contexto original, "de repente nos están colocando en un momento muy puntual y muy contextualizado dentro de esta obra", lo que les otorga una nueva identidad y enriquece la narrativa del espectáculo.

Los tres significados de 'Algarabía'

El título de la obra, Algarabía, encapsula varias de sus ideas centrales. Por un lado, hace referencia al jolgorio y la fiesta, que están presentes en el espectáculo. También alude a una flor silvestre que tiene la particularidad de que "nacen dos tallos de una misma flor", una analogía de la unión de las dos culturas. Finalmente, recuerda el término con el que los cristianos se referían a quienes hablaban en árabe durante la Reconquista. Para Carmona, esta multiplicidad de sentidos es fundamental en el proyecto.

Todas las definiciones de la palabra algarabía están dentro de esta obra" Jesús Carmona Bailaor y coreógrafo

Algarabía se estrenará en el Museo Universidad de Navarra los días 27 y 28 de marzo y posteriormente en el Abu Dhabi Festival el 26 de abril. Jesús Carmona ha invitado al público a asistir para "poner el corazón y nuestra alma encima del escenario".