Tudela recupera la cultura del cóctel con una nueva generación de barmans

La coctelería en Tudela "ha quedado muy, muy desangelada", afirma Pachi Pelarda, un referente de la hostelería local y vicepresidente de la Asociación de Barmans de Navarra. Pelarda observa que se ha perdido la variedad y la especialización que caracterizaba a los bares de antes, donde los clientes sabían a qué sitio ir para encontrar una bebida específica. "Nos hemos acostumbrado a las copas normales", lamenta, señalando una disminución en la calidad y el servicio en ciertos establecimientos.

Este cambio en el consumo se suma a una transformación de las costumbres sociales. Según Pelarda, la pandemia aceleró una tendencia que ya se venía observando: hay "más tardeo y menos noche". El hostelero explica que "el que maneja dinero sale antes, toma algo, come, cena, se toma sus copitas y se va antes a casa", mientras que "la noche se ha vuelto más peligrosa" y complicada.

El impulso de la asociación

Para contrarrestar esta situación, Pachi Pelarda está trabajando en reactivar la presencia de la Asociación de Barmans de Navarra en la Ribera. "Lo que pretendemos es que estemos representados en la ribera", explica, ya que hasta ahora la participación se concentraba en socios de Pamplona. Aunque reconoce que "está costando mucho", ya han conseguido sumar a 12 nuevos socios en la zona.

Pelarda, que forma parte de la asociación desde 1989, insiste en la importancia de la formación continua. "La hostelería es como cualquier otro trabajo y necesita mucha dedicación y aprender continuamente", subraya. En su opinión, se han perdido referentes y la disposición a formarse, algo que la asociación busca remediar para que los profesionales sepan "por lo menos lo básico".

La hostelería es como cualquier otro trabajo y necesita mucha dedicación y aprender continuamente"

Una nueva generación

El nuevo impulso ha atraído a jóvenes como Víctor y Noé, propietarios del bar Consentidos, inaugurado hace aproximadamente un año. Víctor, con una trayectoria familiar en el sector y experiencia en coctelerías de Zaragoza, relata que su pasión se encendió en su primer trabajo. Noé, por su parte, se inició en el mundo de la coctelería al conocer a Víctor, a quien considera "un buen maestro".

La experiencia en Consentidos ha sido "muy gratificante", con una "acogida increíble" en sus primeros ocho meses. Víctor destaca que la gente "cada día toma más cócteles" y relata una anécdota que demuestra la cultura latente en la ciudad: "Un día por la tarde vinieron unas señoras y pidieron 5 Tom Collins, que es un cóctel clásico. Que de normal la gente no no pide".

El complemento ideal a la gastronomía

Noé cree firmemente que la coctelería es el siguiente paso para enriquecer la oferta de Tudela. "Creo que en Tudela hay un nivel altísimo en ese campo de la gastronomía, y creo que hay restaurantes, vamos, excelentes", argumenta. Su visión es que, así como la gente visita la ciudad por su huerta y sus restaurantes, también puedan hacerlo por sus bebidas.

La hostelera plantea una pregunta clave para el futuro del sector: "¿Por qué no poder venir también a buscar una muy buena copa o un buen cóctel que pueda acompañar esa experiencia?". Pachi Pelarda apoya esta visión, destacando que "en todos los grandes restaurantes fuera de nuestra ciudad hay coctelería, y aquí todavía no".

¿Por qué no poder venir también a buscar una muy buena copa o un buen cóctel que pueda acompañar esa experiencia?"

Como primeros pasos, la asociación planea iniciar el próximo mes unos cursos de coctelería básicos. Por su parte, desde Consentidos anuncian que preparan una propuesta de cócteles para las verduras. Pelarda también participará en un evento elaborando "cócteles con vermú y verduras" en el barrio de Lourdes.