La Puerta del Juicio de Tudela recupera su color y desvela nuevos secretos en una edición actualizada

Los escritores e investigadores Diego Carasusán y Blanca Aldanondo han presentado la cuarta edición de su exitoso libro 'La puerta del juicio'. Esta nueva versión, que fue presentada el 23 de diciembre en la Casa del Almirante, nace tras la reciente restauración de la portada de la Catedral de Tudela, un hecho que ha permitido actualizar la obra con imágenes de una calidad y detalle sin precedentes.

Nuevos detalles tras la restauración

La principal novedad de esta edición es gráfica. Según explica Carasusán, la restauración ha dejado las imágenes con "un color muy, muy diferente" al que cubría la pátina de suciedad. Este cambio ha sido el gran trabajo de Aldanondo, quien ha renovado por completo la base fotográfica del libro. "Al utilizar un teleobjetivo para hacer las fotos una por una, pues es que ves las expresiones de dolor, incertidumbre... es muy, muy bonito", ha señalado Aldanondo.

Gracias a esta limpieza, ahora "la luz en todas las novelas son muy limpias y se ven los detalles de la talla, de las expresiones", ha añadido la autora. Uno de los descubrimientos más importantes ha sido la aparición de "vestigios de policromía medieval", que se aprecian con claridad en muchas de las caras talladas en la piedra, un detalle que se puede disfrutar en las imágenes a página completa que ofrece el libro.

La puerta del juicio lo tiene todo

Diego Carasusán ha recordado que la portada fue concebida con un objetivo moralizante para la población medieval, que en su mayoría no sabía leer ni escribir. Era un "catequismo" visual para explicar qué ocurría al final de la vida, el cielo para los buenos y el infierno para los malos. "En su día debió ser algo terrorífico, que es lo que pretendían", ha afirmado Carasusán, quien considera que el nivel de detalle y las historias que narra son extraordinarias.

Si esto estuviera en Estados Unidos habría series, habría películas"

El investigador ha bromeado con que "si esto estuviera en Estados Unidos habría series, habría películas", ya que en sus 150 escenas "tiene de todo: romántica, de amor, de acción, de sexo". La portada es, según Carasusán, una obra única en el mundo, un emblema para Tudela a la altura de su puente. "Podemos estar orgullosos de tanto de la puerta como del significado que tiene", ha añadido.

No hay otra obra de este estilo en el arte cristiano que dedique la mitad de su espacio al infierno"

El origen de la investigación

El proyecto del libro comenzó de una forma curiosa, en el portal de la casa de Blanca Aldanondo. Allí, Diego Carasusán le propuso investigar el significado de las 150 escenas de la portada, de las que el gran público apenas conocía unas pocas. Le planteó hacer una prueba de color para recrear la policromía original, y el resultado fue tan impactante que Aldanondo no dudó en aceptar. "La imagen que salió nos impactó tanto que Blanca dijo, 'adelante, vamos a hacer este trabajo desinteresado por la ciudad'", ha recordado Carasusán.

La nueva edición de 'La puerta del juicio' ya está a la venta en Tudela Cultura, la Casa del Almirante y todas las librerías de la ciudad por un precio de 15 euros. Se trata de una tirada limitada de 320 ejemplares en un formato de 169 páginas a todo color y con papel de alta calidad. Sus autores lo describen como un libro para disfrutar "a pequeñas dosis", abriendo una página cada día para descubrir lo que los personajes "llevan 800 años diciendo".